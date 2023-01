ProBlend Ultra-motor til optimalt flow af ingredienser

ProBlend Ultra-teknologi kombinerer 3 funktioner, der er specialdesignet til at fungere perfekt sammen for at give masser af forskellige muligheder for smagsvarianter og teksturer, lige som du gerne vil have det, hver gang. ProBlend Ultra-motor med 1500 W kraft driver flowet, når der blendes, og cirkulerer alle ingredienser jævnt.