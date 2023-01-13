      Flip&Juice™-blender Højhastighedsblender med råsaftscentrifuge

      HR3770/10

      Samlet vurdering / 5
      Ny Philips Flip & Juice™-blender med revolutionerende kandedesign og integreret filtersystem giver klare juicer og juicer med frugtkød samt silkebløde smoothies og grovmalet nøddesmør. Hold familien glad med masser af forskellige muligheder for at variere teksturen.

      Klare juicer og juicer med frugtkød med Flip&Juice™-teknologi

      • Flip&Juice™-teknologi
      • ProBlend Ultra-teknologi
      • HomeID-app
      • Quick Select-programmer
      • Tritan™-beholdere til på farten
      Klare juicer og juicer med frugtkød med Flip&Juice™-teknologi

      Ny Philips Flip&Juice-blender er vores første højhastighedsblender med råsaftscentrifuge. Takket være revolutionerende glasdesign og integreret filter kan du lave din drik med en konsistens, der er tilpasset familiens præferencer. Fra perfekte silkebløde smoothies til klare juicer eller juicer med frugtkød - vores mest avancerede blender byder på masser af muligheder. Med den kan du både blende og juice, så du sparer plads i dit køkken.

      ProBlend Ultra-teknologi

      ProBlend Ultra-teknologi kombinerer 3 funktioner, der er specialdesignet til at fungere perfekt sammen, så du får det ultimative udvalg af smag og konsistens, lige som du vil have det hver gang.

      ProBlend Ultra-glas guider ingredienser tilbage i flowet

      ProBlend Ultra-glas er designet med unikke riller, så ingredienser konstant føres tilbage til blandingsflowet og ind i knivområdet, så tingene blendes bedre

      ProBlend Ultra-motor til optimalt flow af ingredienser

      ProBlend Ultra-teknologi kombinerer 3 funktioner, der er specialdesignet til at fungere perfekt sammen for at give masser af forskellige muligheder for smagsvarianter og teksturer, lige som du gerne vil have det, hver gang. ProBlend Ultra-motor med 1500 W kraft driver flowet, når der blendes, og cirkulerer alle ingredienser jævnt.

      ProBlend Ultra-knive til den optimale tekstur

      ProBlend Ultra-knive er unikt designet med en kombination af en takket kniv til knusning af hårde ingredienser i mindre stykker og skarpe knive til at skære dem i den fineste tekstur.

      Udnyt det fulde potentiale i dit hjem med HomeID-appen

      Download og opdag NutriU-appen med +200 idéer til, hvordan du laver dine yndlingsdrikke, måltider og snacks ved hjælp af din nye blender. Sund madlavning bør være enkel og give din familie lyst til mere af det. Derfor tilbyder NutriU-appen en række sunde alternativer til dine yndlingsretter. Fra sunde chokoladedesserter til næringsrige hovedmåltider. Vi laver sunde opskrifter uden at gå på kompromis med den gode smag.

      Quick Select-programmer til praktisk brug

      Quick Select-programmer på digitalt display er defineret med indstilling af tid og hastighed, så dine yndlingsopskrifter er lige ved hånden. De omfatter: klar juice, juice med frugtkød, smoothie, nøddesmør, dessert, suppe, sauce, knusning af is samt rengøringfunktioner.

      Quick Clean-funktion til rengøring uden bøvl

      Quick Clean-funktionen med en lille mængde vand og opvaskemiddel, og nyd problemfri rengøring på bare 2 minutter. Rengøringsfunktion fjerner selv de mest genstridige rester som f.eks. kagedej og nøddesmør.

      Aftagelige dele kan gå i opvaskemaskinen

      Alle aftagelige dele kan gå i opvaskemaskinen. ProBlend Ultra-knivene er specielt designet til at forhindre madrester i at blive fanget under knivene med henblik på nemmere rengøring.

      Stort blenderglas med kapacitet til hele familien

      2 liters Tritan™-glas med 1,8 liters effektiv kapacitet, så der er nok til hele familien. Holdbart og lugtbestandigt Tritan™-glas af høj kvalitet, kan gå i opvaskemaskinen, uden BPA og er nemt at gribe fat i takket være de afrundede håndtag.

      Beholdere til på farten designet med Tritan™

      To klare og holdbare, BPA-fri Tritan™-bægre. Lav dine personlige drikke i mindre mængder i to separate bægre, som du tage med på farten.

      Aftagelige dele

      Juicer-tilbehør leveres med aftagelige dele, nem at skylle og kan kommes i opvaskemaskinen

      Tekniske specifikationer

      • Generelle specifikationer

        Primært materiale
        Plast
        Sekundært materiale
        Metal
        Forprogrammerede indstillinger
        Ja
        Funktioner
        blendning, saftpresning
        Produkttype
        Blender
        Certificeringer
        i/t
        Kurvens kapacitet
        i/t
        Vandtankens kapacitet
        i/t
        Antal portioner
        i/t
        Skridsikre "fødder"
        Ja
        Interface
        Forudindstillet program og drejeknap
        Ledningslængde
        1
        Opbevaring af ledning
        Ja
        Holde varm-funktion
        i/t
        Timer
        i/t
        Teknologi
        ProBlend Ultra-teknologi, Flip&Juice-teknologi
        Indbygget tænd/sluk-knap
        Ja
        Justerbar termostat
        i/t
        Strømindikator
        i/t
        Cool-touch-håndtag
        i/t
        Dele, der tåler opvaskemaskine
        Ja
        Min. temperatur
        i/t
        Maks. temperatur
        i/t
        Indikator for kapacitetsniveau
        Ja
        Trykaflastningsventil
        i/t
        Kandemateriale
        Tritan
        Knivmateriale
        Rustfrit stål
        Omdrejninger pr. minut (omdr./min.)
        22000
        Fri for BPA
        Ja
        Pulse-funktion
        Ja
        Knivene kan tages af
        Ja
        Kan knuse is
        Ja
        Kan blende varme ingredienser
        Ja
        Opskriftsbog
        i/t
        Støjniveau (standard)
        Lc = 83 dB(A)
        Støjniveau (maks. effekt)
        i/t
        Støjniveau (søvn)
        i/t
        Internettilslutning
        i/t
        Smart Home-kompatibilitet
        i/t
        Wi-Fi-område
        i/t
        Garanti
        2
        Opvarmningstid
        i/t
        Kompatibel med tørfoder
        i/t
        Selvrensende funktionalitet
        Ja
        EU-overensstemmelseserklæring
        Ja

      • Tekniske specifikationer

        Effekt-
        1500 W
        Spænding
        230 V
        Frekvens
        50 Hz
        Antal i pakke
        1
        Batteriprodukt
        i/t
        Klassificering af energieffektivitet
        i/t

      • Kompatibilitet

        Medfølgende tilbehør 1
        Spatel
        Medfølgende tilbehør 2
        bæger
        Medfølgende tilbehør 3
        Juicer
        Relateret tilbehør 1
        DFU
        Relateret tilbehør 2
        Garantibevis
        Relateret tilbehør 3
        Brochure

      • Sikkerhedsfunktion

        Sikkerhedscertificering
        Ja
        Auto-sluk
        Ja
        Temperaturindikator
        i/t
        Automatisk knivstop
        Ja
        Børnesikring
        Nej

      • Vægt og mål

        Produktets længde
        21,6
        Produktets bredde
        16,7
        Produktets højde
        45,2
        Produktets vægt
        3,369
        Emballagelængde
        29,5
        Emballagebredde
        30,5
        Emballagehøjde
        54,9
        Emballagens vægt
        6,085

      • Holdbarhed

        Etui
        > 90 % genbrugsmaterialer
        Brugervejledning
        > 98 % genbrugspapir

      • Oprindelsesland

        Fremstillet i
        Kina

      Få support til dette produkt

      Find produkttip, ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger og oplysninger om sikkerhed og overholdelse.
