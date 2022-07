ProBlend Extreme-teknologi til frigivelse af næringsstoffer

ProBlend Extreme-teknologien er kraftfuld og laver lækre, glatte og fint blendede retter, uanset om du blender bløde frugter eller hårde nødder. Og med den støjreducerende kuppel kan din familie endda sove, mens du blender. Højhastighedsblenderen er på 1800 watt, og dens motorhastighed er op til 35.000 omdr./min. for nemt at pulverisere hårde ingredienser. Dette nedbryder cellevæggene og frigiver større mængder næringsstoffer, herunder carotenoider samt vitamin A og C.