Farvekodet hastigheds- og tilbehørsguide

Hvis du vil have perfekte resultater hver gang, skal du blot matche tilbehørsfarven og hastighedsfarven. Brug hastighed 1 til at piske flødeskum, piske æg, lave kager og brøddej. Hastighed 2 er ideel til at hakke løg, hakke kød, lave smoothies og mere.