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  • Hak, skær, riv, ælt, pisk og blend
  • Hak, skær, riv, ælt, pisk og blend
  • Hak, skær, riv, ælt, pisk og blend
  • Hak, skær, riv, ælt, pisk og blend
  • Hak, skær, riv, ælt, pisk og blend
  • Hak, skær, riv, ælt, pisk og blend
  • Hak, skær, riv, ælt, pisk og blend
  • Hak, skær, riv, ælt, pisk og blend
  • Hak, skær, riv, ælt, pisk og blend
  • Hak, skær, riv, ælt, pisk og blend
  • Hak, skær, riv, ælt, pisk og blend
  • Hak, skær, riv, ælt, pisk og blend
  • Hak, skær, riv, ælt, pisk og blend
  • Hak, skær, riv, ælt, pisk og blend
  • Hak, skær, riv, ælt, pisk og blend
  • Hak, skær, riv, ælt, pisk og blend
  • Hak, skær, riv, ælt, pisk og blend
  • Hak, skær, riv, ælt, pisk og blend
  • Hak, skær, riv, ælt, pisk og blend

7000 SeriesFoodprocessor

HR7776/90

5
| (1) Anmeldelse | 100% anbefaler dette produkt
Hak, skær, riv, ælt, pisk og blend
Denne Philips 7000 Series Foodprocessor er den alsidige løsning på dine køkkenbehov. Med den nye, innovative metaldejkrog, en kraftig 1.300 W motor og en automatisk knap med ét tryk til dej har det aldrig været nemmere at lave brød.
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Lav dine yndlingsopskrifter med PowerChop og mere

Hak, skær, riv, ælt, pisk og blend

  • 1300 W

  • Kompakt 3-i-1-design

  • 3,4 L skål

Dobbelt ballonpiskeris i metal til fløde og æggehvider

Dobbelt ballonpiskeris i metal til fløde og æggehvider

Dobbelt metalballonpiskeris kombineret med den automatiske ét-tryks-knap skaber luftige æggehvider (op til 600 % volumenforøgelse) og perfekt flødeskum (op til 200 % volumenforøgelse). Aldrig før har det været nemmere at tilberede delikate desserter!

Dejkrog i metal til perfekt brøddej

Dejkrog i metal til perfekt brøddej

Sammen med den kraftige motor former denne metaldejkrog hurtigt en dejkugle af ingredienserne. Når dejen formes, ælter den innovative dejkrog med den rette kraft og effekt, således at du kan bage de mest velsmagende brød.

Knivenhed til miksning og blendning af kagedej

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Anmeldelser

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5.0

ud af 5

1

Anmeldelse

100%

anbefaler dette produkt

4
3
2
1

21/12/2023

Ελλάδα

Ελλάδα

Bekræftet køber

Έρωτας απλά!!

Παρά πολύ ικανοποιημένη είμαι. Απίστευτο στις ζύμες ο πολύ κόφτης εξαιρετικός! Γερή κατασκευή!! Αξίζει τα λεφτά του!!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Σειρά 7000 HR7776/90 Κουζινομηχανή

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Σειρά 7000 HR7776/90 Κουζινομηχανή

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