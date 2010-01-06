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  • Fugtgivende shaving-lotion
  • Fugtgivende shaving-lotion

Udgået

NIVEAShaving-lotion

HS800/03

4.5
| (104) Anmeldelser | 96% anbefaler dette produkt
Fugtgivende shaving-lotion
Opskriften er beriget med kamille og vitaminer, så din hud plejes og ser sund ud.
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Kun til Philips NIVEA FOR MEN HS8000-serien

Fugtgivende shaving-lotion

Integreret system til genopfyldning

Integreret system til genopfyldning

Du pumper NIVEA FOR MEN-fugtighedslotion direkte fra genopfyldningsflasken ind i NIVEA FOR MEN-shaveren.

NIVEA FOR MEN lotion dispenser-system

NIVEA FOR MEN lotion dispenser-system

NIVEA FOR MEN-fugtighedslotion fordeles direkte på huden

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.5

ud af 5

104

Anmeldelser

96%

anbefaler dette produkt

06/01/2010

Sverige

Sverige

Natural MICROtec raklotion

Systemet fungerar tekniskt mycket bra. Själva rakprocessen blir behaglig och följsam. Lägg till detta att rakapparaten i sig gör sitt jobb på ett utmärkt sätt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HS800/04 Raklotion

Denne anmeldelse blev foretaget for HS800/04 Raklotion

28/04/2015

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

Ideal for the job

Easy to use.Soft and smooth.Leaves skin feeling great.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HS800/04 Shaving conditioner

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HS800/04 Shaving conditioner

15/07/2013

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

good product

this product is great does what i want it to do very good on the face

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HS800/04 Shaving conditioner

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HS800/04 Shaving conditioner

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