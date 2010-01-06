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Udgået
Du pumper NIVEA FOR MEN-fugtighedslotion direkte fra genopfyldningsflasken ind i NIVEA FOR MEN-shaveren.
NIVEA FOR MEN-fugtighedslotion fordeles direkte på huden
4.5
ud af 5
104
Anmeldelser
96%
anbefaler dette produkt
Stewe
06/01/2010
Sverige
Natural MICROtec raklotion
Systemet fungerar tekniskt mycket bra. Själva rakprocessen blir behaglig och följsam. Lägg till detta att rakapparaten i sig gör sitt jobb på ett utmärkt sätt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HS800/04 Raklotion
Denne anmeldelse blev foretaget for HS800/04 Raklotion
Michaeleb
28/04/2015
United Kingdom
Bekræftet køber
Ideal for the job
Easy to use.Soft and smooth.Leaves skin feeling great.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HS800/04 Shaving conditioner
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HS800/04 Shaving conditioner
doley33
15/07/2013
United Kingdom
Bekræftet køber
good product
this product is great does what i want it to do very good on the face
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HS800/04 Shaving conditioner
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HS800/04 Shaving conditioner