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  • Glat barbering, sund hud
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  • Glat barbering, sund hud
  • Glat barbering, sund hud
  • Glat barbering, sund hud
  • Glat barbering, sund hud
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  • Glat barbering, sund hud
  • Glat barbering, sund hud
  • Glat barbering, sund hud

Udgået

NIVEANIVEA FOR MEN-shaver

HS8060/24

4
| (48) Anmeldelser | 81% anbefaler dette produkt
Glat barbering, sund hud
NIVEA FOR MEN-fugtighedslotion fordeles direkte på huden, så du får en fugtgivende og behagelig barbering. Formlen er beriget med vitaminer og kamille, som plejer huden og giver et sundt udseende
Se alle fordele
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Verdens førende mærke inden for elektrisk barbering1

Lotion dispenser-system

Glat barbering, sund hud

  • med stander til opfyldning og opladning

NIVEA FOR MEN lotion dispenser-system

NIVEA FOR MEN lotion dispenser-system

NIVEA FOR MEN-fugtighedslotion fordeles direkte på huden

Integreret system til genopfyldning

Integreret system til genopfyldning

Du pumper NIVEA FOR MEN-fugtighedslotion direkte fra genopfyldningsflasken ind i NIVEA FOR MEN-shaveren.

Flex Tracker-system

Flex Tracker-system

Flex Tracker følger automatisk ansigtets konturer og beskytter mod hudirritation.

Tekniske specifikationer

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Dele og tilbehør

Anmeldelser

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4.0

ud af 5

48

Anmeldelser

81%

anbefaler dette produkt

04/10/2017

United Kingdom

United Kingdom

Worlds greatest Shaver

I wish they still made these shavers. I believe it was one of the best on the market.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HS8060/25 NIVEA FOR MEN shaver

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HS8060/25 NIVEA FOR MEN shaver

23/02/2016

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

great wet and dry function

great product excellent value for money, reliable, great design.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HS8060/24 NIVEA FOR MEN shaver

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HS8060/24 NIVEA FOR MEN shaver

04/10/2012

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

Excellent close shave every time

I have used it for about 4 years, changing the head every year. It gives an excellent shave, wet or dry. If the Nivea cartridge runs out you can use the shaver effectively with any light face or body cream. The design could be improved by making it easier to replace the re-chargeable battery.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HS8060/24 NIVEA FOR MEN shaver

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HS8060/24 NIVEA FOR MEN shaver

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  1. Kilde: Euromonitor International Limited; detailhandelsvolumen, baseret på kategoridefinitionen for kropstrimmere, data fra 2024, undersøgelse gennemført i oktober 2024. 