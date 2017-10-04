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Udgået
med stander til opfyldning og opladning
Flex Tracker følger automatisk ansigtets konturer og beskytter mod hudirritation.
Skærene har unikke Glide Rings, så shaveren glider hen over ansigtet.
NIVEA FOR MEN-fugtighedslotion fordeles direkte på huden
4.0
ud af 5
48
Anmeldelser
81%
anbefaler dette produkt
Gipo
04/10/2017
United Kingdom
Worlds greatest Shaver
I wish they still made these shavers. I believe it was one of the best on the market.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HS8060/25 NIVEA FOR MEN shaver
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HS8060/25 NIVEA FOR MEN shaver
ducati1966
23/02/2016
United Kingdom
Bekræftet køber
great wet and dry function
great product excellent value for money, reliable, great design.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HS8060/24 NIVEA FOR MEN shaver
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HS8060/24 NIVEA FOR MEN shaver
Roesti
04/10/2012
United Kingdom
Bekræftet køber
Excellent close shave every time
I have used it for about 4 years, changing the head every year. It gives an excellent shave, wet or dry. If the Nivea cartridge runs out you can use the shaver effectively with any light face or body cream. The design could be improved by making it easier to replace the re-chargeable battery.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HS8060/24 NIVEA FOR MEN shaver
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HS8060/24 NIVEA FOR MEN shaver
Kilde: Euromonitor International Limited; detailhandelsvolumen, baseret på kategoridefinitionen for kropstrimmere, data fra 2024, undersøgelse gennemført i oktober 2024.