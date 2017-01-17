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  • Glat barbering, sund hud
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  • Glat barbering, sund hud
  • Glat barbering, sund hud
  • Glat barbering, sund hud
  • Glat barbering, sund hud
  • Glat barbering, sund hud
  • Glat barbering, sund hud
  • Glat barbering, sund hud
  • Glat barbering, sund hud
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  • Glat barbering, sund hud
  • Glat barbering, sund hud
  • Glat barbering, sund hud
  • Glat barbering, sund hud
  • Glat barbering, sund hud
  • Glat barbering, sund hud
  • Glat barbering, sund hud

Udgået

NIVEANIVEA FOR MEN-shaver

HS8440

4.1
| (153) Anmeldelser | 87% anbefaler dette produkt
Glat barbering, sund hud
Den følger blidt ansigtets konturer, så du får en tæt barbering, og ringene har et stræk-og-løft-mønster, der forbereder huden til en fantastisk barbering. Den nye lotion indeholder naturlig MICROtec, som beskytter huden mod irritation.
Se alle fordele
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Verdens førende mærke inden for elektrisk barbering1

Giver huden fugt, mens du barberer dig

Glat barbering, sund hud

  • Precision tube trimmer

Giver huden fugt, mens du barberer dig

Giver huden fugt, mens du barberer dig

NIVEA FOR MEN-lotion fordeles gennem skæret direkte på huden, så den fugtes, mens den barberes. Lotionen indeholder Natural Microtec, der beskytter huden mod irritation.

Følger skånsomt ansigtets konturer

Følger skånsomt ansigtets konturer

Følger skånsomt ansigtets konturer og giver en tæt barbering, selv på svært tilgængelige steder

Stræk-og-løft-mønstre giver en god barbering

Stræk-og-løft-mønstre giver en god barbering

Skærene har unikke ringe med et stræk-og-løft-mønster, der bidrager til en god barbering

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Dele og tilbehør

Anmeldelser

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4.1

ud af 5

153

Anmeldelser

87%

anbefaler dette produkt

17/01/2017

Sverige

Sverige

Skönare rakning finns inte

Jag en tid haft sorg. Rakcremen i min HS8440 slutade att fungera. Den rakning som den apparaten bestod mig med var den bästa jag erfarit. Jag har säkert avverkat ett 10-tal Philips rakapparater och alla har "gjort jobbet". Men HS8440 revolutionerade min uppfattning totalt beträffande gôtt rak! Jag längtade alltid till nästa tillfälle. Nu har jag införskaffat en Series 7000 och den kommer att få bekänna färg, lita på det. Kjell

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HS8440 NIVEA FOR MEN-rakapparat

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HS8440 NIVEA FOR MEN-rakapparat

22/06/2020

United Kingdom

United Kingdom

Best Shaver Ever Made

This is the best shaver I have ever had. It beggars belief that Philips don't still make them or replacement heads, anymore. The fact that they are occasionally available on eBay for silly money, proves it! Please start making them again!

Fordele

Brilliant design does a perfect job.

Ulemper

None

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HS8440/23 NIVEA FOR MEN shaver

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HS8440/23 NIVEA FOR MEN shaver

14/12/2015

United Kingdom

United Kingdom

best ever

the best electric shaver i have ever had. built in cream dispenser great for my skin. i get a fantastic shave every time. i would not be without it.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HS8440/23 NIVEA FOR MEN shaver

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HS8440/23 NIVEA FOR MEN shaver

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  1. Kilde: Euromonitor International Limited; detailhandelsvolumen, baseret på kategoridefinitionen for kropstrimmere, data fra 2024, undersøgelse gennemført i oktober 2024. 