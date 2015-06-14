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Udgået

SoundBar-højttaler

HTL5140B/12

3.5

| (53) Anmeldelser

Kraftfuld lyd til ethvert TV

HTL5140 er en slank Soundbar med et maksimalt output på 320 W. Det elegante metalfinish giver den stil, og den kan monteres på væggen eller placeres på et bord. HDMI ARC, et HDMI-stik til video og Bluetooth® med aptX® og AAC til trådløs musik.

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med trådløs subwoofer

Kraftfuld lyd til ethvert TV

  • 2.1-kanals trådløs subwoofer

  • Bluetooth® aptX, AAC og NFC

  • 1 x HDMI-indgang og HDMI-udgang med ARC

  • 320 W

HDMI ARC for at få adgang til al lyd fra dit TV

Kraftig 320 W lydoutput

Kraftig 320 W lydoutput

To enheder, hver med 4 subwoofere og 2 diskanter holder lyden perfekt afbalanceret. Tilsammen har de en lydudgangseffekt på 320 W, der understøttes af en kraftig bas fra en 17L-subwooferboks.

Diskantenhed i Mylar-materiale for lyd i high definition

Det unikke Mylar-materiale, der bruges i diskantenhederne, sikrer utrolig lyddefinition. Det komplette område for høje frekvenser gengives perfekt, så musik bliver levende, og film lyder, præcis som de skal. Diskantenheden er integreret i 2-vejs designet og forbedrer de høje frekvenser, hvilket resulterer i renere, mere fyldige og præcise lyde i perfekt samarbejde med subwooferen. Forbedret klarhed betyder, at du kan identificere alle de forskellige elementer i musikken. Lyt til enkelte instrumenter, hør stemmerne mere klart, og nyd din musik med forfriskende mange detaljer.

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Anmeldelser

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3.5

ud af 5

53

Anmeldelser

14/06/2015

Sverige

Sverige

Mycket prisvärd produkt

Fantastiskt ljud till lågt pris. Enkel att få igång och använda. Fjärrkontrollen är smart uppbyggd.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HTL5140B Soundbar speaker

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HTL5140B Soundbar speaker

07/02/2016

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

Simply love this soundbar

I got this during the boxing day sale online from Richer Sounds. Before deciding did lot of research online which I think helped me to pick the right product for a good price. The bass and treble is simply awesome. This is a good value for money.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HTL5140B Soundbar speaker

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HTL5140B Soundbar speaker

05/01/2015

United Kingdom

United Kingdom

Great sound, crisp voice, deep bass

Perfect companion for a TV and a great theatrical experience during movies. Love it so far. Very easy to use, Bluetooth, NFC works great, HDMI ARC sound is easy to set up, simply plug in a cable to your TV and other end to the sound bar.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HTL5140B Soundbar speaker

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HTL5140B Soundbar speaker

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