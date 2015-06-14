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Udgået
HTL5140B/12
Kraftfuld lyd til ethvert TV
HTL5140 er en slank Soundbar med et maksimalt output på 320 W. Det elegante metalfinish giver den stil, og den kan monteres på væggen eller placeres på et bord. HDMI ARC, et HDMI-stik til video og Bluetooth® med aptX® og AAC til trådløs musik.
2.1-kanals trådløs subwoofer
Bluetooth® aptX, AAC og NFC
1 x HDMI-indgang og HDMI-udgang med ARC
320 W
To enheder, hver med 4 subwoofere og 2 diskanter holder lyden perfekt afbalanceret. Tilsammen har de en lydudgangseffekt på 320 W, der understøttes af en kraftig bas fra en 17L-subwooferboks.
Det unikke Mylar-materiale, der bruges i diskantenhederne, sikrer utrolig lyddefinition. Det komplette område for høje frekvenser gengives perfekt, så musik bliver levende, og film lyder, præcis som de skal. Diskantenheden er integreret i 2-vejs designet og forbedrer de høje frekvenser, hvilket resulterer i renere, mere fyldige og præcise lyde i perfekt samarbejde med subwooferen. Forbedret klarhed betyder, at du kan identificere alle de forskellige elementer i musikken. Lyt til enkelte instrumenter, hør stemmerne mere klart, og nyd din musik med forfriskende mange detaljer.
3.5
ud af 5
53
Anmeldelser
Marcus
14/06/2015
Sverige
Mycket prisvärd produkt
Fantastiskt ljud till lågt pris. Enkel att få igång och använda. Fjärrkontrollen är smart uppbyggd.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HTL5140B Soundbar speaker
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HTL5140B Soundbar speaker
Hero
07/02/2016
United Kingdom
Bekræftet køber
Simply love this soundbar
I got this during the boxing day sale online from Richer Sounds. Before deciding did lot of research online which I think helped me to pick the right product for a good price. The bass and treble is simply awesome. This is a good value for money.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HTL5140B Soundbar speaker
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HTL5140B Soundbar speaker
repask
05/01/2015
United Kingdom
Great sound, crisp voice, deep bass
Perfect companion for a TV and a great theatrical experience during movies. Love it so far. Very easy to use, Bluetooth, NFC works great, HDMI ARC sound is easy to set up, simply plug in a cable to your TV and other end to the sound bar.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HTL5140B Soundbar speaker
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HTL5140B Soundbar speaker