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Udgået

5.1 Hjemmebiograf

HTS3531/12

3.5

| (8) Anmeldelser

Kraftfuld surround-lyd

Få biografens fulde kraft hjem i stuen! Forstærk din hjemmebiografoplevelse med blotlagte højttalerdrivere, der giver kraftfuld surround-lyd, og DVD-video-upscaling til 1080p via HDMI, der giver billeder i kvalitet, der minder om HD.

Se alle fordele

fra kompakte højttalere

Kraftfuld surround-lyd

  • DVD

300 W RMS-effekt giver fremragende lyd til film og musik

300 W RMS-effekt giver fremragende lyd til film og musik

-

Dolby Digital giver den ultimative filmoplevelse

Dolby Digital giver den ultimative filmoplevelse

Dolby Digital, verdens førende digitale multi-kanal lydstandarder, bygger på de samme principper, som det menneskelige øre anvender til behandling af lyd. Du oplever en fantastisk surround-lyd af høj kvalitet med en realistisk rumvirkning.

Blotlagte højttalerdrivere for kraftfuld surround-lyd

Blotlagte højttalerdrivere for kraftfuld surround-lyd

Tekniske specifikationer

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3.5

ud af 5

8

Anmeldelser

10/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Excelent Value for Money

Easy to set up, good looking, excellent sound. Has HDMI and Digital Optical In which means I have surround sound from my PS3 and TV as well.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HTS3531 5.1 Home theatre

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HTS3531 5.1 Home theatre

11/09/2011

Deutschland

Deutschland

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HTS3531 5.1 Home Entertainment-System

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HTS3531 5.1 Home Entertainment-System

09/05/2014

Deutschland

Deutschland

top

für denn preis ein top Produkt. lief fast 2 Jahre durchgehend. nur neues gekauft für mehr leistung

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HTS3531 5.1 Home Entertainment-System

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HTS3531 5.1 Home Entertainment-System

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