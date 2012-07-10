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Udgået
HTS3531/12
Kraftfuld surround-lyd
Få biografens fulde kraft hjem i stuen! Forstærk din hjemmebiografoplevelse med blotlagte højttalerdrivere, der giver kraftfuld surround-lyd, og DVD-video-upscaling til 1080p via HDMI, der giver billeder i kvalitet, der minder om HD.
DVD
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Dolby Digital, verdens førende digitale multi-kanal lydstandarder, bygger på de samme principper, som det menneskelige øre anvender til behandling af lyd. Du oplever en fantastisk surround-lyd af høj kvalitet med en realistisk rumvirkning.
3.5
ud af 5
8
Anmeldelser
DavidM
10/07/2012
United Kingdom
Excelent Value for Money
Easy to set up, good looking, excellent sound. Has HDMI and Digital Optical In which means I have surround sound from my PS3 and TV as well.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HTS3531 5.1 Home theatre
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HTS3531 5.1 Home theatre
seeyaa
11/09/2011
Deutschland
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HTS3531 5.1 Home Entertainment-System
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HTS3531 5.1 Home Entertainment-System
thedlob
09/05/2014
Deutschland
top
für denn preis ein top Produkt. lief fast 2 Jahre durchgehend. nur neues gekauft für mehr leistung
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HTS3531 5.1 Home Entertainment-System
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HTS3531 5.1 Home Entertainment-System