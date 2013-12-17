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Udgået

5.1 Hjemmebiograf

HTS3538/12

3

| (8) Anmeldelser

Kraftfuld surround-lyd

Skru op for din hjemmeunderholdningsoplevelse med Philips-hjemmebiografsystemet HTS3538. Blotlagte højttalerdrivere giver kraftfuld 600 W surround-lyd, og DVD-video-opskalering til 1080p via HDMI sørger for billeder i en kvalitet, der minder om HD.

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Hjemmebiograflyd

Kraftfuld surround-lyd

  • DVD

600 W RMS-effekt giver fremragende lyd til film og musik

600 W RMS-effekt giver fremragende lyd til film og musik

Dolby Digital giver den ultimative filmoplevelse

Dolby Digital giver den ultimative filmoplevelse

Dolby Digital, verdens førende digitale multi-kanal lydstandarder, bygger på de samme principper, som det menneskelige øre anvender til behandling af lyd. Du oplever en fantastisk surround-lyd af høj kvalitet med en realistisk rumvirkning.

Blotlagte højttalerdrivere for kraftfuld surround-lyd

Blotlagte højttalerdrivere for kraftfuld surround-lyd

Tekniske specifikationer

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3.0

ud af 5

8

Anmeldelser

5
2

17/12/2013

España

España

muy buen sonido y usabilidad

Buen sonido fácil de instalar y usar . Buen diseño . Muy conforme con el producto.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HTS3538 5.1 Home theater

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HTS3538 5.1 Home theater

21/07/2013

Nederland

Nederland

Dit product voldoet prima

Home cinema set geeft prima geluid en ben dus ook zeer tevreden. Alleen jammer dat ik nu wel twee afstandbediening moet gebruiken. Ondanks dat zowel TV als home cinema van Philips zijn. Hier had ik meer van verwacht.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HTS3538 5.1 home cinema

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HTS3538 5.1 home cinema

26/05/2013

Deutschland

Deutschland

Radio, DVD, TV

Radio wiedergabe Gut. DVD Player wiedergabe Sehr Gut Ich habe probleme mit TV Live Wiedergabe Mein Philips TV Komunizirt nicht mit dem Home Kino auch der Support konte nicht helfen.

Denne anmeldelse blev foretaget for HTS3538 5.1 Home Entertainment-System

Denne anmeldelse blev foretaget for HTS3538 5.1 Home Entertainment-System

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