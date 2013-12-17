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Udgået
HTS3538/12
Kraftfuld surround-lyd
Skru op for din hjemmeunderholdningsoplevelse med Philips-hjemmebiografsystemet HTS3538. Blotlagte højttalerdrivere giver kraftfuld 600 W surround-lyd, og DVD-video-opskalering til 1080p via HDMI sørger for billeder i en kvalitet, der minder om HD.
DVD
Dolby Digital, verdens førende digitale multi-kanal lydstandarder, bygger på de samme principper, som det menneskelige øre anvender til behandling af lyd. Du oplever en fantastisk surround-lyd af høj kvalitet med en realistisk rumvirkning.
3.0
ud af 5
8
Anmeldelser
chango
17/12/2013
España
muy buen sonido y usabilidad
Buen sonido fácil de instalar y usar . Buen diseño . Muy conforme con el producto.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HTS3538 5.1 Home theater
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HTS3538 5.1 Home theater
jaws67
21/07/2013
Nederland
Dit product voldoet prima
Home cinema set geeft prima geluid en ben dus ook zeer tevreden. Alleen jammer dat ik nu wel twee afstandbediening moet gebruiken. Ondanks dat zowel TV als home cinema van Philips zijn. Hier had ik meer van verwacht.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HTS3538 5.1 home cinema
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HTS3538 5.1 home cinema
Deynyx
26/05/2013
Deutschland
Radio, DVD, TV
Radio wiedergabe Gut. DVD Player wiedergabe Sehr Gut Ich habe probleme mit TV Live Wiedergabe Mein Philips TV Komunizirt nicht mit dem Home Kino auch der Support konte nicht helfen.
Denne anmeldelse blev foretaget for HTS3538 5.1 Home Entertainment-System
Denne anmeldelse blev foretaget for HTS3538 5.1 Home Entertainment-System