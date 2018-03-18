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Udgået

5.1 Hjemmebiograf

HTS3541/12

3.6

| (37) Anmeldelser

Kraftfuld surroundlyd fra kompakte højttalere

Få biografens fulde kraft hjem i din stue! Forstærk din hjemmebiografoplevelse med blotlagte højttalerdrivere, der giver kraftfuld surround-lyd, og i Full HD 1080p med Blu-ray-diskafspilning.

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fra kompakte højttalere

Kraftfuld surroundlyd fra kompakte højttalere

  • Blu-ray

300 W RMS-effekt giver fremragende lyd til film og musik

300 W RMS-effekt giver fremragende lyd til film og musik

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Dolby TrueHD og DTS-HD giver hi-fi surround-lyd

Dolby TrueHD og DTS-HD giver hi-fi surround-lyd

Dolby TrueHD og DTS-HD Master Audio Essential leverer den fineste lydkvalitet fra dine Blu-ray-diske. Den gengivne lyd er stort set umulig at skelne fra studie-masteren, så du kommer til at høre det, skaberne af værket ønskede, at du skulle høre. Dolby TrueHD og DTS-HD Master Audio Essential fuldender din high definition-underholdningsoplevelse.

Blotlagte højttalerdrivere for kraftfuld surround-lyd

Blotlagte højttalerdrivere for kraftfuld surround-lyd

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.6

ud af 5

37

Anmeldelser

18/03/2018

Deutschland

Deutschland

Bin mit dem Gerät sehr zufrieden

Das Gerät ist sehr gut ich finde aber ein scart Anschluss wäre gut gewesen und der USB liegt etwas zu tief.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HTS3541 5.1 Home Entertainment-System

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HTS3541 5.1 Home Entertainment-System

08/05/2012

Deutschland

Deutschland

dieses Produkt ist super

Es ist einfach ur klasse guten saund und alles stimmt

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HTS3541 5.1 Home Entertainment-System

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HTS3541 5.1 Home Entertainment-System

16/07/2013

Österreich

Österreich

Super Sound

Ich bin mit dem Produkt super zufrieden, die Sourround Anlage hat einen tollen Klang und macht auch bei Actionfilmen eine gute Figur. Ich würde immer wieder auf die Phillipsprodukte zurück greifen. Vor allem für das Geld, ist die Qualtität einfach nur überzeugend.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HTS3541 5.1 Home Entertainment-System

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HTS3541 5.1 Home Entertainment-System

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Ansvarsfraskrivelser

  1. Besøg www.philips.com/support for at blive opgraderet til adgang til YouTube og Picasa

  2. Kun til modeller, der er Wi-Fi ready. Se produktspecifikationerne for at få flere oplysninger.