Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
HTS3541/12
Kraftfuld surroundlyd fra kompakte højttalere
Få biografens fulde kraft hjem i din stue! Forstærk din hjemmebiografoplevelse med blotlagte højttalerdrivere, der giver kraftfuld surround-lyd, og i Full HD 1080p med Blu-ray-diskafspilning.
Blu-ray
-
Dolby TrueHD og DTS-HD Master Audio Essential leverer den fineste lydkvalitet fra dine Blu-ray-diske. Den gengivne lyd er stort set umulig at skelne fra studie-masteren, så du kommer til at høre det, skaberne af værket ønskede, at du skulle høre. Dolby TrueHD og DTS-HD Master Audio Essential fuldender din high definition-underholdningsoplevelse.
3.6
ud af 5
37
Anmeldelser
redvox
18/03/2018
Deutschland
Bin mit dem Gerät sehr zufrieden
Das Gerät ist sehr gut ich finde aber ein scart Anschluss wäre gut gewesen und der USB liegt etwas zu tief.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HTS3541 5.1 Home Entertainment-System
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HTS3541 5.1 Home Entertainment-System
hauber21
08/05/2012
Deutschland
dieses Produkt ist super
Es ist einfach ur klasse guten saund und alles stimmt
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HTS3541 5.1 Home Entertainment-System
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HTS3541 5.1 Home Entertainment-System
Spuffel23
16/07/2013
Österreich
Super Sound
Ich bin mit dem Produkt super zufrieden, die Sourround Anlage hat einen tollen Klang und macht auch bei Actionfilmen eine gute Figur. Ich würde immer wieder auf die Phillipsprodukte zurück greifen. Vor allem für das Geld, ist die Qualtität einfach nur überzeugend.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HTS3541 5.1 Home Entertainment-System
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HTS3541 5.1 Home Entertainment-System
Besøg www.philips.com/support for at blive opgraderet til adgang til YouTube og Picasa
Kun til modeller, der er Wi-Fi ready. Se produktspecifikationerne for at få flere oplysninger.