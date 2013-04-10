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Udgået

5.1 Hjemmebiograf

HTS3551/12

4.8

| (5) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt

Biograflignende surround-lyd

Få biografens fulde kraft hjem i stuen! Kraftfulde højttalere med dobbelte baspiber og high definition HDMI 1080p-upscaling med Blu-ray-afspilning forstærker din hjemmebiografoplevelse.

Se alle fordele

med Blu-ray

Biograflignende surround-lyd

  • Blu-ray

Få nem adgang til dine foretrukne YouTube-videoer og Picasa-fotos

Få nem adgang til dine foretrukne YouTube-videoer og Picasa-fotos

Se YouTube-videoer og Picasa-fotos på dit TV nu. Nyd den store samling af onlinevideoer på en større skærm uden at behøve at tænde for din computer. Du skal bare sikre dig, at din Blu-ray-afspiller eller hjemmebiografsystem har forbindelse til internettet, enten trådløst via Wi-Fi eller med et kabel til LAN-stikket - så kan du læne dig tilbage og nyde det bedste på YouTube og Picasa.

Kraftfulde højttalere med dobbelte basrør giver fremragende lyd

Kraftfulde højttalere med dobbelte basrør giver fremragende lyd

Kraftfulde højttalere med basreflekssystem og dobbelte basrør forbedrer de lave frekvenser og leverer solide, dybe baslyde. Du vil kunne høre den laveste mumlen eller det dybeste brøl.

Dolby TrueHD og DTS-HD giver hi-fi surround-lyd

Dolby TrueHD og DTS-HD giver hi-fi surround-lyd

Dolby TrueHD og DTS-HD Master Audio Essential leverer den fineste lydkvalitet fra dine Blu-ray-diske. Den gengivne lyd er stort set umulig at skelne fra studie-masteren, så du kommer til at høre det, skaberne af værket ønskede, at du skulle høre. Dolby TrueHD og DTS-HD Master Audio Essential fuldender din high definition-underholdningsoplevelse.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

4.8

ud af 5

5

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

3
2
1

10/04/2013

Nederland

Nederland

Bekræftet køber

dit product heeft goede eigenschappen

ik ben over dit product zeer tevreden een echte aanrader

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HTS3551 5.1 home cinema

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HTS3551 5.1 home cinema

10/04/2013

Nederland

Nederland

dit product heeft goede eigenschappen

ik ben over dit product zeer tevreden een echte aanrader

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HTS3551 5.1 home cinema

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HTS3551 5.1 home cinema

23/11/2012

Nederland

Nederland

Super set

Goed geluid! Makkelijk aan te sluiten en heel veel mogelijkheden zoals YouTube. Ben er echt tevreden over. Zeker over het warme geluid, gaat lekker hard zonder te vervormen. Goede prijs kwaliteit verhouding. Ook de draden zijn lekker lang.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HTS3551 5.1 home cinema

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HTS3551 5.1 home cinema

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  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Besøg www.philips.com/support for at blive opgraderet til adgang til YouTube og Picasa

  2. Kun til modeller, der er Wi-Fi ready. Se produktspecifikationerne for at få flere oplysninger.