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Udgået
Biograflignende surround-lyd
Få biografens fulde kraft hjem i stuen! Kraftfulde højttalere med dobbelte baspiber og high definition HDMI 1080p-upscaling med Blu-ray-afspilning forstærker din hjemmebiografoplevelse.
Blu-ray
Se YouTube-videoer og Picasa-fotos på dit TV nu. Nyd den store samling af onlinevideoer på en større skærm uden at behøve at tænde for din computer. Du skal bare sikre dig, at din Blu-ray-afspiller eller hjemmebiografsystem har forbindelse til internettet, enten trådløst via Wi-Fi eller med et kabel til LAN-stikket - så kan du læne dig tilbage og nyde det bedste på YouTube og Picasa.
Kraftfulde højttalere med basreflekssystem og dobbelte basrør forbedrer de lave frekvenser og leverer solide, dybe baslyde. Du vil kunne høre den laveste mumlen eller det dybeste brøl.
Dolby TrueHD og DTS-HD Master Audio Essential leverer den fineste lydkvalitet fra dine Blu-ray-diske. Den gengivne lyd er stort set umulig at skelne fra studie-masteren, så du kommer til at høre det, skaberne af værket ønskede, at du skulle høre. Dolby TrueHD og DTS-HD Master Audio Essential fuldender din high definition-underholdningsoplevelse.
4.8
ud af 5
5
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
Riesje76
10/04/2013
Nederland
Bekræftet køber
dit product heeft goede eigenschappen
ik ben over dit product zeer tevreden een echte aanrader
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HTS3551 5.1 home cinema
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HTS3551 5.1 home cinema
Riesje76
10/04/2013
Nederland
dit product heeft goede eigenschappen
ik ben over dit product zeer tevreden een echte aanrader
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HTS3551 5.1 home cinema
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HTS3551 5.1 home cinema
miep37
23/11/2012
Nederland
Super set
Goed geluid! Makkelijk aan te sluiten en heel veel mogelijkheden zoals YouTube. Ben er echt tevreden over. Zeker over het warme geluid, gaat lekker hard zonder te vervormen. Goede prijs kwaliteit verhouding. Ook de draden zijn lekker lang.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HTS3551 5.1 home cinema
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HTS3551 5.1 home cinema
Besøg www.philips.com/support for at blive opgraderet til adgang til YouTube og Picasa
Kun til modeller, der er Wi-Fi ready. Se produktspecifikationerne for at få flere oplysninger.