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Udgået

5.1 Hjemmebiograf

HTS3583/12

3

| (3) Anmeldelser

Kraftfuld surround-lyd

Skru op for din hjemmebiografoplevelse med Philips HTS3583-hjemmebiografsystem. Blotlagte højttalerdrivere, der giver kraftfuld 600 W surround-lyd, og fængslende 3D Blu-ray-afspilning.

Se alle fordele

Med Blu-ray 3D

Kraftfuld surround-lyd

  • Smart TV

  • 3D Blu-ray

600 W RMS-effekt giver fremragende lyd til film og musik

600 W RMS-effekt giver fremragende lyd til film og musik

Full HD 3D Blu-ray til en virkelig overvældende filmoplevelse i 3D

Full HD 3D Blu-ray til en virkelig overvældende filmoplevelse i 3D

Bliv begejstret med 3D-film i din egen stue med et Full HD 3D-TV. Active 3D anvender den nyeste generation af hurtigskiftende skærmbilleder for at give ægte dybde og realisme i fuld 1080 x 1920 HD-opløsning. Full HD 3D-oplevelsen skabes i din hjemmebiograf, når du ser disse billeder gennem specielle briller, der er timet til at åbne og lukke højre og venstre linse synkront med de skiftende billeder. Førsteklasses 3D-filmudgivelser på Blu-ray tilbyder et stort udvalg af indhold i høj kvalitet. Blu-ray leverer også ukomprimeret lyd, så du får en utroligt ægte lydoplevelse.

Dolby TrueHD og DTS-HD giver hi-fi surround-lyd

Dolby TrueHD og DTS-HD giver hi-fi surround-lyd

Dolby TrueHD og DTS-HD Master Audio Essential leverer den fineste lydkvalitet fra dine Blu-ray-diske. Den gengivne lyd er stort set umulig at skelne fra studie-masteren, så du kommer til at høre det, skaberne af værket ønskede, at du skulle høre. Dolby TrueHD og DTS-HD Master Audio Essential fuldender din high definition-underholdningsoplevelse.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.0

ud af 5

3

Anmeldelser

4
2

16/07/2013

Österreich

Österreich

Das Produkt hält was es verspricht

Die Anleitung zum Aufbau war sehr hilfreich. Einfache Inbetriebnahme. Gutes Sound und gutes Bild, wie gewünscht. Ich bin sehr zufrieden und würde es jedem weiterempfehlen.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HTS3583 5.1 Home Entertainment-System

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HTS3583 5.1 Home Entertainment-System

05/04/2014

Deutschland

Deutschland

Günstiges Gerät

Nettes Gerät - aber leider nur mit marginalen Funktionen. Radio bietet kein RDS. Leider nur ein HDMI-Eingang. HDMI-ARC-Kopplung mit Philips-TV (PFL4007) nur träge (dauert bis der Verstärker zuschaltet und manchmal laufen TV-Ton und Verstärker gemeinsam, was zu einen "Echo" führt und erst durch An- und Ausschalten des Verstärkers wieder behoben werden kann). Aufruf von Smart-TV erfordert häufig eine erneute Registrierung.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HTS3583 5.1 Home Entertainment-System

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HTS3583 5.1 Home Entertainment-System

10/09/2012

España

España

no cumple con las expectativas

Este producto no cumple con las expectativas que se podían esperar de un producto Philips y de ese precio. No tiene suficiente potencia (los 600 w seguro que no son reales). El sonido es prácticamente nulo en los primero 35 puntos de subida con el mando (y tiene 60). Otros home cinema de iguales características no se pueden poner a tope de sonido porque es demasiado y este a tope no es mucho. El easy link funciona fatal. No se sincroniza bien con la tv Philips que también tengo. En general me ha dejado decepcionado. No lo he devuelto porque lo compre por una web de venta online y me van a poner muchas pegas (y pagar los portes). No lo recomendaría a nadie (por lo menos por ese precio)

Denne anmeldelse blev foretaget for HTS3583 Sistema de cine en casa 5.1

Denne anmeldelse blev foretaget for HTS3583 Sistema de cine en casa 5.1

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