ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

  • Foto af produkt forfra
  • Foto af produkt forfra
  • Foto med produktoplysninger
  • Foto med produktoplysninger
  • Foto af produkt forfra
  • Foto af produkt forfra
  • Foto med produktoplysninger
  • Foto med produktoplysninger

Udgået

5.1 Hjemmebiograf

HTS5593/12

3.8

| (12) Anmeldelser

Kraftfuld biograflignende surroundlyd med dyb bas

Skru op for din home entertainment-oplevelse med Philips HTS5593-hjemmebiografsystem. Højttalere med dobbelte baspiber giver kraftfuld 1000 W surround-lyd og fængslende 3D Blu-ray-afspilning.

Se alle fordele

Besat af lyd

Kraftfuld biograflignende surroundlyd med dyb bas

  • Dobbelt baslyd

  • 3D Blu-ray

Kraftfulde højttalere med dobbelte basrør giver fremragende lyd

Kraftfulde højttalere med dobbelte basrør giver fremragende lyd

Kraftfulde højttalere med basreflekssystem og dobbelte basrør forbedrer de lave frekvenser og leverer solide, dybe baslyde. Du vil kunne høre den laveste mumlen eller det dybeste brøl.

Dolby TrueHD og DTS-HD giver hi-fi surround-lyd

Dolby TrueHD og DTS-HD giver hi-fi surround-lyd

Dolby TrueHD og DTS-HD Master Audio Essential leverer den fineste lydkvalitet fra dine Blu-ray-diske. Den gengivne lyd er stort set umulig at skelne fra studie-masteren, så du kommer til at høre det, skaberne af værket ønskede, at du skulle høre. Dolby TrueHD og DTS-HD Master Audio Essential fuldender din high definition-underholdningsoplevelse.

1000 W RMS-effekt giver fremragende lyd til film og musik

1000 W RMS-effekt giver fremragende lyd til film og musik

-

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

3.8

ud af 5

12

Anmeldelser

2

22/05/2013

Deutschland

Deutschland

gute Leistung

Besonders gut sind die Bild- und Tonleistungen in dieser Preisklasse. Auch positiv zu sehen ist, dass es die Möglickeit für Firmware-Updates gibt. Auch Blu Rays und DVDs werden sehr schnell eingelesen. Man kann auch die Lautstärke der einzelnen Lautsprecher je nach Sitzpostion verändern. Das wird auch nicht bei jedem Gerät geboten. Ein insgesamt absolut überzeugendes Gerät, da es zumindestens für mich in erster Linie um Bild und Ton geht. Nicht so gut gefällt mir weniger, dass hier schon genannte zu dunkle Display, sondern vielmehr die gar nicht beleuchteten "Touch-Tasten" am Gerät und die zu scharfen Kanten beim Subwoofer. Auch die Lautstärke wird nicht beim abschalten gespeichert.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HTS5593 5.1 Home Entertainment-System

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HTS5593 5.1 Home Entertainment-System

22/09/2014

España

España

Magnífico sonido con todas las prestaciones tecnológicas

Tengo este equipo desde hace unas semanas y se puede afirmar que es uno de los mejores que hay disponibles en el mercado por su elevada calidad sonora con todas las prestaciones tecnológicas que se pueden precisar. Elegante diseño y materiales de gran calidad. Lo recomiendo

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HTS5593 Sistema de cine en casa 5.1

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HTS5593 Sistema de cine en casa 5.1

03/05/2014

Deutschland

Deutschland

Musik gut Sprache durchschnitt

Der Bass und die Musik sind klangrein. Die einzelnen Lautsprecher sind gut einzustellen. Ser gesprochene Ton ist etwas zu schwach.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HTS5593 5.1 Home Entertainment-System

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HTS5593 5.1 Home Entertainment-System

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg ønsker at modtage marketingmateriale – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips' produkter, tjenester, begivenheder og tilbud. Jeg kan til enhver tid nemt afmelde meddelelserne igen!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.