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Udgået
HTS5593/12
Kraftfuld biograflignende surroundlyd med dyb bas
Skru op for din home entertainment-oplevelse med Philips HTS5593-hjemmebiografsystem. Højttalere med dobbelte baspiber giver kraftfuld 1000 W surround-lyd og fængslende 3D Blu-ray-afspilning.
Dobbelt baslyd
3D Blu-ray
Kraftfulde højttalere med basreflekssystem og dobbelte basrør forbedrer de lave frekvenser og leverer solide, dybe baslyde. Du vil kunne høre den laveste mumlen eller det dybeste brøl.
Dolby TrueHD og DTS-HD Master Audio Essential leverer den fineste lydkvalitet fra dine Blu-ray-diske. Den gengivne lyd er stort set umulig at skelne fra studie-masteren, så du kommer til at høre det, skaberne af værket ønskede, at du skulle høre. Dolby TrueHD og DTS-HD Master Audio Essential fuldender din high definition-underholdningsoplevelse.
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3.8
ud af 5
12
Anmeldelser
Markus80
22/05/2013
Deutschland
gute Leistung
Besonders gut sind die Bild- und Tonleistungen in dieser Preisklasse. Auch positiv zu sehen ist, dass es die Möglickeit für Firmware-Updates gibt. Auch Blu Rays und DVDs werden sehr schnell eingelesen. Man kann auch die Lautstärke der einzelnen Lautsprecher je nach Sitzpostion verändern. Das wird auch nicht bei jedem Gerät geboten. Ein insgesamt absolut überzeugendes Gerät, da es zumindestens für mich in erster Linie um Bild und Ton geht. Nicht so gut gefällt mir weniger, dass hier schon genannte zu dunkle Display, sondern vielmehr die gar nicht beleuchteten "Touch-Tasten" am Gerät und die zu scharfen Kanten beim Subwoofer. Auch die Lautstärke wird nicht beim abschalten gespeichert.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HTS5593 5.1 Home Entertainment-System
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HTS5593 5.1 Home Entertainment-System
Santi56
22/09/2014
España
Magnífico sonido con todas las prestaciones tecnológicas
Tengo este equipo desde hace unas semanas y se puede afirmar que es uno de los mejores que hay disponibles en el mercado por su elevada calidad sonora con todas las prestaciones tecnológicas que se pueden precisar. Elegante diseño y materiales de gran calidad. Lo recomiendo
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HTS5593 Sistema de cine en casa 5.1
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HTS5593 Sistema de cine en casa 5.1
gerwy
03/05/2014
Deutschland
Musik gut Sprache durchschnitt
Der Bass und die Musik sind klangrein. Die einzelnen Lautsprecher sind gut einzustellen. Ser gesprochene Ton ist etwas zu schwach.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HTS5593 5.1 Home Entertainment-System
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HTS5593 5.1 Home Entertainment-System