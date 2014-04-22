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Udgået
HTS7200/12
Klarhed i alle lydens detaljer
Bliv en del af en ny HD-oplevelse med denne elegante Blu-ray-hjemmebiograf i aluminium og glas. Soft Dome-diskanthøjttalere indbygget i systemets kvalitetshøjtalere leverer enestående klar lyd. Det bliver aldrig det samme at se film igen.
Blu-ray-afspilning
Soft Dome-diskanthøjttalere gengiver klare høj- og mellemfrekvenser, der forbedrer højttalerlydens klarhed generelt.
Dolby Virtual-højttaler er en avanceret lyd-virtualiseringsteknologi, som producerer fyldig lyd og overvældende surround-lyd fra et to-højttalersystem. Meget avancerede rumlige algoritmer gengiver troværdigt de lyd-karakteristika, der forekommer i et ideelt 5.1-kanals miljø. DVD-afspilning forbedres ved at udvide 2-kanals miljøet. Når det kombineres med Dolby®Pro Logic®II-behandling, bliver alle stereokilder af høj kvalitet omdannet til virkelighedstro, multikanals surround-lyd. Du behøver ikke købe ekstra højttalere, kabler eller højttalerstandere for at opleve lyd, der fylder rummet.
Philips' innovative FullSound-teknologi bringer lyddetaljerne tilbage i komprimeret MP3-musik og gør musikken markant bedre og mere fyldig, så du kan høre CD-musik uden forvrængning. Baseret på en lydefterbehandlingsalgoritme kombinerer FullSound Philips' kendte ekspertise inden for musikgengivelse med kraften fra den seneste generation af DSP (Digital Signal Processor). Resultatet er mere fyldig bas med større dybde og slagkraft, forbedret stemme- og instrumentklarhed samt stor detaljerigdom. Genopdag din komprimerede MP3-musik med en virkelighedstro lyd, der vil røre din sjæl og sætte gang i dine fødder.
3.4
ud af 5
117
Anmeldelser
DV36
22/04/2014
Deutschland
Sehr gute Klangqualität und sehr gutes Design
Die Klangqualität der drei Lautsprecher ist hervorragend und das Design ist sehr schön. Das flache Gerät und die sehr formschönen Lautsprecher mit Glasfuss sind optisch sehr ansprechend. Die Gerätebedienung wie auch die Handhabung der Fernbedienung ist einfach und übersichtlich.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HTS7200 2.1 Home Entertainment
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HTS7200 2.1 Home Entertainment
fear74
03/12/2012
Deutschland
der Wahnsinn
Top gerät einfach der Wahnsinn super Bild und Ton würde ich mir jeder zeit wieder kaufen
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HTS7200 2.1 Home Entertainment
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HTS7200 2.1 Home Entertainment
MANU 08
12/06/2020
España
Disfrutando en casa
Porque lo merece, lástima no se siga haciendo. Donde puedo encontrar este producto similar.
Fordele
Todo...
Ulemper
Nada
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HTS7200 Sistemas de cine en casa 2.1
Dato for brug 2018-06-12
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HTS7200 Sistemas de cine en casa 2.1
Dato for brug 2018-06-12