ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

  • Foto af produkt forfra
  • Foto af produkt forfra
  • Foto af alternativt produkt
  • Foto af alternativt produkt
  • Foto af alternativt produkt
  • Foto af produkt i brug
  • Foto af produkt i brug
  • Produktlivsstil
  • Foto af produkt forfra
  • Foto af produkt forfra
  • Foto af alternativt produkt
  • Foto af alternativt produkt
  • Foto af alternativt produkt
  • Foto af produkt i brug
  • Foto af produkt i brug
  • Produktlivsstil

Udgået

2.1 Hjemmebiograf

HTS7200/12

3.4

| (117) Anmeldelser

Klarhed i alle lydens detaljer

Bliv en del af en ny HD-oplevelse med denne elegante Blu-ray-hjemmebiograf i aluminium og glas. Soft Dome-diskanthøjttalere indbygget i systemets kvalitetshøjtalere leverer enestående klar lyd. Det bliver aldrig det samme at se film igen.

Se alle fordele

med Blu-ray-afspilning

Klarhed i alle lydens detaljer

  • Blu-ray-afspilning

Soft Dome-diskanthøjttalere til ren lyd og tydelig tale

Soft Dome-diskanthøjttalere til ren lyd og tydelig tale

Soft Dome-diskanthøjttalere gengiver klare høj- og mellemfrekvenser, der forbedrer højttalerlydens klarhed generelt.

Dolby Virtual-højttaler giver realistisk surround-lyd

Dolby Virtual-højttaler giver realistisk surround-lyd

Dolby Virtual-højttaler er en avanceret lyd-virtualiseringsteknologi, som producerer fyldig lyd og overvældende surround-lyd fra et to-højttalersystem. Meget avancerede rumlige algoritmer gengiver troværdigt de lyd-karakteristika, der forekommer i et ideelt 5.1-kanals miljø. DVD-afspilning forbedres ved at udvide 2-kanals miljøet. Når det kombineres med Dolby®Pro Logic®II-behandling, bliver alle stereokilder af høj kvalitet omdannet til virkelighedstro, multikanals surround-lyd. Du behøver ikke købe ekstra højttalere, kabler eller højttalerstandere for at opleve lyd, der fylder rummet.

FullSound™ sætter liv i MP3-musikken

FullSound™ sætter liv i MP3-musikken

Philips' innovative FullSound-teknologi bringer lyddetaljerne tilbage i komprimeret MP3-musik og gør musikken markant bedre og mere fyldig, så du kan høre CD-musik uden forvrængning. Baseret på en lydefterbehandlingsalgoritme kombinerer FullSound Philips' kendte ekspertise inden for musikgengivelse med kraften fra den seneste generation af DSP (Digital Signal Processor). Resultatet er mere fyldig bas med større dybde og slagkraft, forbedret stemme- og instrumentklarhed samt stor detaljerigdom. Genopdag din komprimerede MP3-musik med en virkelighedstro lyd, der vil røre din sjæl og sætte gang i dine fødder.

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

3.4

ud af 5

117

Anmeldelser

22/04/2014

Deutschland

Deutschland

Sehr gute Klangqualität und sehr gutes Design

Die Klangqualität der drei Lautsprecher ist hervorragend und das Design ist sehr schön. Das flache Gerät und die sehr formschönen Lautsprecher mit Glasfuss sind optisch sehr ansprechend. Die Gerätebedienung wie auch die Handhabung der Fernbedienung ist einfach und übersichtlich.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HTS7200 2.1 Home Entertainment

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HTS7200 2.1 Home Entertainment

03/12/2012

Deutschland

Deutschland

der Wahnsinn

Top gerät einfach der Wahnsinn super Bild und Ton würde ich mir jeder zeit wieder kaufen

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HTS7200 2.1 Home Entertainment

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HTS7200 2.1 Home Entertainment

12/06/2020

España

España

Disfrutando en casa

Porque lo merece, lástima no se siga haciendo. Donde puedo encontrar este producto similar.

Fordele

Todo...

Ulemper

Nada

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HTS7200 Sistemas de cine en casa 2.1

Dato for brug 2018-06-12

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HTS7200 Sistemas de cine en casa 2.1

Dato for brug 2018-06-12

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg ønsker at modtage marketingmateriale – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips' produkter, tjenester, begivenheder og tilbud. Jeg kan til enhver tid nemt afmelde meddelelserne igen!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.