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Udgået
Betagende klarhed i alle lyddetaljer
Opdag krystalklar lyd med det nye HTS9241-SoundHub hjemmebiografsystem. Titaniumdiskanthøjttalere leverer utrolig klarhed i alle lyddetaljer. Begynd at nyde dine yndlingsfilm og din yndlingsmusik, som det var meningen, de skulle høres.
3D Blu-ray
Diskantenhed af titanium
Diskantenhederne, som er udført i titanium, er særdeles stabile og lette, hvilket sikrer uforvrænget lyd. Deres utrolige modstandskraft mod forvrængning samt resonansen, der fordeler sig over hele det hørbare frekvensområde, garanterer uovertruffent klare lyddetaljer.
Philips' egne Premium-forstærkere i Klasse-D er designet til at bevare den originale lydkilde og give større nøjagtighed i lydsignalet. På den måde leveres akustiske detaljer i musik og film præcis som kunstneren eller instruktøren havde tiltænkt det.
Bliv begejstret med 3D-film i din egen stue med et Full HD 3D-TV. Active 3D anvender den nyeste generation af hurtigskiftende skærmbilleder for at give ægte dybde og realisme i fuld 1080 x 1920 HD-opløsning. Full HD 3D-oplevelsen skabes i din hjemmebiograf, når du ser disse billeder gennem specielle briller, der er timet til at åbne og lukke højre og venstre linse synkront med de skiftende billeder. Førsteklasses 3D-filmudgivelser på Blu-ray tilbyder et stort udvalg af indhold i høj kvalitet. Blu-ray leverer også ukomprimeret lyd, så du får en utroligt ægte lydoplevelse.
4.1
ud af 5
81
Anmeldelser
84%
anbefaler dette produkt
Ys78
29/12/2012
United Kingdom
Excellent, everything u would want in a theatre/gaming sound system
Good solid build. Easy to use features. iPod dock is brilliant and the sound is great
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SoundHub HTS9241 2.1 Home theatre
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SoundHub HTS9241 2.1 Home theatre
ukmas78
08/11/2011
United Kingdom
Never seen anything like this
This is amazing, cant be better, the sound is amazing and very simple but clasic design. am loving it
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SoundHub HTS9241 2.1 Home theatre
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SoundHub HTS9241 2.1 Home theatre
Nancy
18/04/2014
Deutschland
dieses Produkt kann ich nur empfehlen
Super klarer sound, schnelle und einfache Bedienung, sehen auch super aus
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SoundHub HTS9241 2.1 Home Entertainment
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for SoundHub HTS9241 2.1 Home Entertainment
Hjemmebiografen kan også sættes sammen med alle andre TV fra Philips.
Du kan kontrollere, om Video on Demand er tilgængelig i dit land ved at besøge www.philips.com/blu-ray.