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Udgået

Philips Fidelio SoundHub2.1 Hjemmebiograf

HTS9241/12

4.1

| (81) Anmeldelser | 84% anbefaler dette produkt

Betagende klarhed i alle lyddetaljer

Opdag krystalklar lyd med det nye HTS9241-SoundHub hjemmebiografsystem. Titaniumdiskanthøjttalere leverer utrolig klarhed i alle lyddetaljer. Begynd at nyde dine yndlingsfilm og din yndlingsmusik, som det var meningen, de skulle høres.

Se alle fordele

Besat af lyd

Betagende klarhed i alle lyddetaljer

  • 3D Blu-ray

  • Diskantenhed af titanium

Diskantenhed af titanium til uforvrænget lyd i uovertruffen klarhed

Diskantenhed af titanium til uforvrænget lyd i uovertruffen klarhed

Diskantenhederne, som er udført i titanium, er særdeles stabile og lette, hvilket sikrer uforvrænget lyd. Deres utrolige modstandskraft mod forvrængning samt resonansen, der fordeler sig over hele det hørbare frekvensområde, garanterer uovertruffent klare lyddetaljer.

Premium-forstærkere i Klasse-D bevarer alle lydens detaljer

Premium-forstærkere i Klasse-D bevarer alle lydens detaljer

Philips' egne Premium-forstærkere i Klasse-D er designet til at bevare den originale lydkilde og give større nøjagtighed i lydsignalet. På den måde leveres akustiske detaljer i musik og film præcis som kunstneren eller instruktøren havde tiltænkt det.

Full HD 3D Blu-ray til en virkelig overvældende filmoplevelse i 3D

Full HD 3D Blu-ray til en virkelig overvældende filmoplevelse i 3D

Bliv begejstret med 3D-film i din egen stue med et Full HD 3D-TV. Active 3D anvender den nyeste generation af hurtigskiftende skærmbilleder for at give ægte dybde og realisme i fuld 1080 x 1920 HD-opløsning. Full HD 3D-oplevelsen skabes i din hjemmebiograf, når du ser disse billeder gennem specielle briller, der er timet til at åbne og lukke højre og venstre linse synkront med de skiftende billeder. Førsteklasses 3D-filmudgivelser på Blu-ray tilbyder et stort udvalg af indhold i høj kvalitet. Blu-ray leverer også ukomprimeret lyd, så du får en utroligt ægte lydoplevelse.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.1

ud af 5

81

Anmeldelser

84%

anbefaler dette produkt

29/12/2012

United Kingdom

United Kingdom

Excellent, everything u would want in a theatre/gaming sound system

Good solid build. Easy to use features. iPod dock is brilliant and the sound is great

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SoundHub HTS9241 2.1 Home theatre

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SoundHub HTS9241 2.1 Home theatre

08/11/2011

United Kingdom

United Kingdom

Never seen anything like this

This is amazing, cant be better, the sound is amazing and very simple but clasic design. am loving it

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SoundHub HTS9241 2.1 Home theatre

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SoundHub HTS9241 2.1 Home theatre

18/04/2014

Deutschland

Deutschland

dieses Produkt kann ich nur empfehlen

Super klarer sound, schnelle und einfache Bedienung, sehen auch super aus

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SoundHub HTS9241 2.1 Home Entertainment

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for SoundHub HTS9241 2.1 Home Entertainment

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  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Hjemmebiografen kan også sættes sammen med alle andre TV fra Philips.

  2. Du kan kontrollere, om Video on Demand er tilgængelig i dit land ved at besøge www.philips.com/blu-ray.