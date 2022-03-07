      Philips Sonicare For Kids Design a Pet Edition Elektrisk tandbørste

      HX3601/01

      Hjælper børn med at forebygge huller

      Hjælp med at opbygge sunde børstevaner med Sonicare for Kids. Den er sikker og skånsom mod voksende tænder samt tandkød og hjælper med at forebygge huller. Vores særlige Design a Pet-version leveres med sjove klistermærker til børn.

      En underholdende måde at opbygge varige, sunde vaner

      • Sonicare-teknologi
      • Klistermærker, som kan tilpasses
      • Gratis Sonicare for Kids-app
      Sonicare-teknologi hjælper med at forebygge huller

      Blide pulserende bevægelser når dybt mellem tænderne og langs tandkødsranden. Så børn får den bedst mulige børstning af deres tænder, mens de stadig er ved at lære at børste.

      Børstehoveder er specielt designet til børn

      Børstehovederne er specielt designet til at hjælpe børn med at få en grundig børstning, mens de lærer at børste. Der medfølger et kompakt børstehoved. Børstehoveder i standardstørrelse sælges separat.

      Skab dit eget personlige design med sjove, genanvendelige klistermærker

      Den særlige Design a Pet-version leveres med genanvendelige klistermærker, så børn kan forvandle deres tandbørste til nye dyrefigurer. Lad os gøre børstning til en sjov del af deres dag!

      SmarTimer og KidPacer får børn til at børste i 2 minutter

      Lær børn at opbygge sunde vaner. SmarTimer får dem til at børste i 2 minutter, og KidPacer sørger for, at de skifter til et nyt område af munden hvert 30. sekund.

      2 intensitetsindstillinger giver en blid børstning

      Voksende tænder har brug for ekstra beskyttelse. Vælg mellem blide og ekstra blide indstillinger med et gummibelagt børstehoved, som giver en behagelig børstning.

      Gratis Sonicare for Kids-app lærer dem til at børste bedre

      Opbyg sunde vaner, der varer hele livet. Vores gratis Sonicare for Kids-app hjælper børn, når de børster to gange om dagen i de to minutter, som tandlæger anbefaler, så de synes, det er sjovt at børste tænder!

      Tekniske specifikationer

      • Strøm

        Spænding
        DC5V

        Batteri
        Genopladelig
        Brugstid (fuldt opladet til tom)
        14 dage
        Energiforbrug
        Standby-tilstand uden skærm <0,5 W
        Batteritype
        Litiumion

      • Design og finish

        Farve
        Hvid med Aqua Blue-knap

      • Service

        Garanti
        2 års begrænset garanti

      • Brugervenlig

        Håndgreb
        Slankt, ergonomisk design
        Børstehovedsystem
        Børstehoveder, der nemt klikkes på
        Batteriindikator
        Indikatorlys, der viser batteristatus

      • Medfølgende dele

        Håndgreb
        1 Sonicare for Kids Pet-håndgreb
        Klistermærker
        2 ark klistermærker med kæledyrstema
        Børstehoveder
        1 Sonicare For Kids kompakt
        Oplader
        1 USB-oplader

      • Renseydelse

        Timer
        SmarTimer og KidPacer

      Hvad følger med?

      Andre elementer i boksen

      • Sonicare for Kids-håndgreb
      • Kompakt Sonicare for Kids-børstehoved
      • USB-C-oplader
      • Klistermærker med kæledyr

