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  • Farvel til manuel tandbørste. Hej til sonisk teknologi.
  • Farvel til manuel tandbørste. Hej til sonisk teknologi.
  • Farvel til manuel tandbørste. Hej til sonisk teknologi.
  • Farvel til manuel tandbørste. Hej til sonisk teknologi.
  • Farvel til manuel tandbørste. Hej til sonisk teknologi.
  • Farvel til manuel tandbørste. Hej til sonisk teknologi.
  • Farvel til manuel tandbørste. Hej til sonisk teknologi.
  • Farvel til manuel tandbørste. Hej til sonisk teknologi.
  • Farvel til manuel tandbørste. Hej til sonisk teknologi.
  • Farvel til manuel tandbørste. Hej til sonisk teknologi.
  • Farvel til manuel tandbørste. Hej til sonisk teknologi.
  • Farvel til manuel tandbørste. Hej til sonisk teknologi.
  • Farvel til manuel tandbørste. Hej til sonisk teknologi.
  • Farvel til manuel tandbørste. Hej til sonisk teknologi.
  • Farvel til manuel tandbørste. Hej til sonisk teknologi.
  • Farvel til manuel tandbørste. Hej til sonisk teknologi.

Udgået

1100 SeriesSonisk elektrisk tandbørste

HX3641/11

HX364W2

4.4
| (365) Anmeldelser | 90% anbefaler dette produkt
Farvel til manuel tandbørste. Hej til sonisk teknologi.
Sonisk teknologi kombineret med vores børstehandling fjerner blidt plak 3 gange bedre* end en manuel tandbørste.
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Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Det mest anbefalede mærke af soniske tandbørster blandt tandlæger verden over1

Fjerner op til tre gange så meget plak*

Farvel til manuel tandbørste. Hej til sonisk teknologi.

  • Sonisk teknologi

  • QuadPacer og SmarTimer

  • Slankt, ergonomisk design

  • 14-dages batterilevetid

Vores unikke teknologi giver dig en effektiv, men nænsom rensning

Vores unikke teknologi giver dig en effektiv, men nænsom rensning

Kraftige vibrationer i børstehårene driver mikrobobler dybt ind mellem tænderne og langs tandkødsranden for en forfriskende oplevelse. Du får to måneders manuel børstning på kun to minutter.** 31000 børstebevægelser pr. minut rengør skånsomt tænderne, opbryder plak, og stryger væk for en enestående daglig rengøring.

Fjerner op til 3x mere plak vs en manuel tandbørste*

Fjerner op til 3x mere plak vs en manuel tandbørste*

Det er klinisk dokumenteret, at en elektrisk Sonicare-tandbørste med avanceret sonisk teknologi fjerner plak op til tre gange bedre* end en manuel tandbørste. Den fjerner plak fra dine tænder og langs tandkødsranden, samtidig med at tandkødet beskyttes.

Sikker og skånsom at bruge

Sikker og skånsom at bruge

Sonicare-tandbørsten giver dig en grundig rensning uden at være hård mod dine tænder og dit tandkød. Blide, men kraftige soniske vibrationer giver en enestående rensning og er samtidig skånsom mod dine tænder og dit tandkød.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.4

ud af 5

365

Anmeldelser

90%

anbefaler dette produkt

12/04/2026

Danmark

Danmark

Simple and great!

Have had far more expensive electrical toothbrushes and this does the job just as good.

Denne anmeldelse blev foretaget for 1100 Series HX3641/31 Sonisk eltandbørste

Denne anmeldelse blev foretaget for 1100 Series HX3641/31 Sonisk eltandbørste

30/05/2024

Sverige

Sverige

Bekræftet køber

Det bästa som hänt mina tänder

Min tandläkare rekommenderade mig att välja HX3641/11 Sonisk eltandborste. Ett val som jag är mycket nöjd med, jag har inte varit så fin i munne sedan jag hadde mjölktänder.

Fordele

Fäscht och rent snabbt och enkelt

Ulemper

Naj

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 1100 Series HX3641/11 Sonisk eltandborste

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 1100 Series HX3641/11 Sonisk eltandborste

10/05/2026

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

It Works!

It works my teeth feel cleaner and with no effort!

Fordele

Cleans Teeth!

Ulemper

Battery life could be longer.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 1100 Series HX3641/02 Sonic electric toothbrush

Date of Use 2026-04-15

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for 1100 Series HX3641/02 Sonic electric toothbrush

Date of Use 2026-04-15

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  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Baseret på en undersøgelse af mere end 2.600 tandspecialister (tandlæger og tandplejere) - udført i USA, Canada, Frankrig, Italien, Holland, Japan, Kina, Korea, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige og Tyskland i 2023–2024. 

  1. sammenlignet med manuel tandbørste for sundere tænder og tandkød

  2. Individuelle resultater kan variere

  3. Data i arkiv

  4. ​​baseret på to perioder med to minutters børstetid om dagen i standardindstilling