    Tandrensning på en helt ny måde med QuadStream-teknologi

      Philips Sonicare Cordless Power Flosser 3000 Oral Irrigator

      HX3806/31

      Tandrensning på en helt ny måde med QuadStream-teknologi

      Nem og grundig rengøring mellem tænderne for at forbedre tandkødets sundhed. Unik QuadStream-spids renser nemt et større område for mere effektiv rengøring mellem tænderne.

      Desværre er denne vare ikke længere tilgængelig

      Tandrensning på en helt ny måde med QuadStream-teknologi

      Fjerner op til 99,9 % af plak* i de behandlede områder

      • Quad Stream-teknologi
      • Pulskurver guider dig undervejs
      Quad Stream-teknologi for hurtigere og mere effektiv brug af tandtråd

      Den unikke X-formede Quad Stream-spids adskiller vandet i 4 stråler, så den dækker et større område mellem tænderne og langs tandkødsranden. Få en hurtigere og dybere rensning uden besværet med tandtråd.

      Pulse Wave-teknologi guider dig fra tand til tand

      Blide vandstråler holder dig i gang og guider dig fra tand til tand i Deep Clean-tilstand – så du gør det korrekt hver gang.

      to tandtrådstilstande, tre intensiteter

      Vælg den rensning, der passer til dit smil. Clean-funktionen giver et kontinuerligt flow til effektiv daglig rengøring. Deep Clean-stråler giver en mere grundig rengøring. Justerbart intensitetsniveau tilpasser sig for at øge oplevelsen.

      Komplet rensning på 60 sekunder

      Dysen kan drejes 360 grader, så du kan bruge enheden i alle retninger. Få en grundig 360° rensning på kun 60 sekunder fra start til slut. Enheden når også vanskelig tilgængelige områder uden problemer.

      Hurtig, universel opladning med USB-C-kabel

      Praktisk opladning med et USB-C-kabel, hvilket er samme forbindelse som de fleste mobiltelefoner eller tablets bruger. Få op til 14 dages rengøring med en enkelt opladning.

      250 ml beholder, der er nem at fylde op

      Beholderkapacitet på 250 ml rummer nok vand til en anbefalet 60-sekunders rengøring. Du skal blot dreje og fjerne eller bruge sidedækslet til nem genopfyldning.

      Nem teknik

      Du skal blot pege, trykke og rengøre for at få mere rensning mellem tænderne. Hold spidsen mellem tænderne og langs tandkødsranden – og lad den gøre alt arbejdet for dig!

      Standardspids til pletrensning

      En standardspids med en enkelt stråle øger trykket til pletrensning og fjernelse af madrester, når du har brug for det.

      Tekniske specifikationer

      • Strøm

        Spænding
        Oplader til flere spændingstyper

      • Design og finish

        Farve
        Hvid

      • Service

        Garanti
        2 års begrænset garanti

      • Brugervenlig

        Håndgreb
        Slankt, ergonomisk design
        Dysetilbehør
        Klikker nemt af og på

      • Performance

        Rengøring
        Rengør hele munden på 60-90 sek

      • Medfølgende dele

        Power Flosser uden ledning
        1
        F1 standarddyse
        1
        F3 Quad Stream-dyse
        1
        Rejsetaske
        1
        USB-opladningskabel
        1
        USB-vægadapter
        1

      • Indstillinger

        Clean
        Giver en uovertruffen rensning hver dag
        Deep Clean+
        Giver en forfriskende dybderens
        Intensiteter
        3

      • Sundhedsmæssige fordele

        Fjernelse af plak
        Fjerner op til 99 % af plakken fra de behandlede områder*

      Hvad følger med?

      Andre elementer i boksen

      • Sonicare Cordless Power Flosser 3000
      • Standardmundstykke
      • Quad Stream-dyse
      • USB-kabel
      • Rejseetui

      På udkig efter ekstra tilbehør?

      Badge-D2C

      Få support til dette produkt

      Find produkttip, ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger og oplysninger om sikkerhed og overholdelse.
      Clippin

      • I en in-vitro-undersøgelse. De faktiske resultater kan variere.

