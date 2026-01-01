HX4041/48
Vigtig pleje til sunde tænder og sundt tandkød
Skift nemt til elektrisk børstning med Essential Philips Sonicare 4000 Series. Oplev op til 5 gange mere effektiv fjernelse af plak sammenlignet med en manuel tandbørsteSe alle fordelene
Genopladelig tandbørste
Denne elektriske tandbørste leveres med vores W-børstehoved. Det har tætpakkede børstehår, der giver op til 5 gange mere effektiv fjernelse af plak*, mens hele munden behandles med en forfriskende børstning.
Philips Sonicare-tandbørster børster skånsomt, men effektivt og plejer dine tænder og dit tandkød med 31.000 børstebevægelser. Sonicare Fluid Action hjælper børsterne med at børste ved at skyde væske dybt ind mellem tænderne og langs tandkødsranden.
Det er nemt at børste for hårdt, så denne Philips Sonicare-tandbørste har en smart optisk sensor, der registrerer for højt tryk. Hvis du børster for hårdt, får du besked gennem svage vibrationer som en påmindelse om at lette trykket, så dit tandkød forbliver beskyttet.
Få en behagelig børstning med 4 børsteindstillinger. Vælg mellem tilstandene Gentle og Clean og en af to intensitetsindstillinger. Uanset om du ønsker lidt mere kraft eller et specifikt fokusområde for din børstning, kan du få det.
Sonicare Easy Start-programmet er designet til dem, der ikke tidligere har børstet tænder med en elektrisk tandbørste. Programmet giver dig mulighed for en gradvis, blid forøgelse af børstestyrken i løbet af de første 14 børstninger.
Gør børstning perfekt med Sonicares timere. Hvert 30 sekund beder BrushPacer dig om at børste et nyt område. Efter 2 minutter fortæller SmartTimer, at din børstning er fuldført.
Få op til 21 dages regelmæssig børstning på en fuld opladning, hvilket gør din daglige børstning endnu mere bekvem.
