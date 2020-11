Konturformede børstehår passer til dine tænders naturlige form

Børstehårene på den elektriske Philips Sonicare-tandbørste er trimmet i et kurvet mønster for at passe til tændernes naturlige form. Toppe og dale langs med børstehovedet er ergonomisk udformet til at følge tændernes placering og passe ind mellem tænderne, så det er mindre sandsynligt ikke at nå steder, når du børster.