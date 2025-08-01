Søgeord

0

Indkøbskurv

Din indkøbskurv er tom.

    • Børstehovedet til følsomme tænder Børstehovedet til følsomme tænder Børstehovedet til følsomme tænder

      Philips Sonicare Sensitive Pakke med 8 børstehoveder

      HX6058/88

      Samlet vurdering / 5
      • Anmeldelser Anmeldelser

      Børstehovedet til følsomme tænder

      Fjern plak forsigtigt men samtidig effektivt med dette ekstra børstehoved til følsomme tænder fra Philips Sonicare. Børstehovedet gør det nemt at fjerne plak, samtidig med det er skånsomt mod tænder og tandkød. En effektiv daglig børstning.

      Se alle fordelene

      Lignende produkter

      Se alle S2 Sensitive

      Gør den til en pakke, og spar penge Gør den til en pakke, og få 1 gratis produkt

      Alle dine behov dækkes af ét køb

      Pakkepris

      Spring over

      Vælg et af følgende: Vælg et af følgende produkter:

      Tilføj tilbehør

      Dette produkt
      Sensitive
      - {discount-value}

      Sensitive

      Pakke med 8 børstehoveder

      i alt

      recurring payment

      Børstehovedet til følsomme tænder

      Skånsom men samtidig effektiv børstning til følsomme tænder

      • Skånsom og effektiv børstning
      • Fjerner 10 gange mere plak*
      • Ekstra blød
      • 8 stk.
      Nænsom og effektiv tandbørstning til følsomme tænder og tandkød

      Nænsom og effektiv tandbørstning til følsomme tænder og tandkød

      Grundig børstning kan stadig være skånsom mod følsomme tænder og tandkød. Dette børstehoved har et unikt design med lange, tynde, ultrabløde børster, der giver blide børstebevægelser.

      Fjerner op til 10 gange mere plak i områder, der vanskelige at nå*

      Fjerner op til 10 gange mere plak i områder, der vanskelige at nå*

      Med mere end 3.000 tætpakkede børstehår hjælper dette børstehoved dig med at fjerne op til 10 gange mere plak end en manuel tandbørste – selv på steder, der er vanskelige at nå.

      Dokumenteret Sonicare-teknologi

      Dokumenteret Sonicare-teknologi

      Oplev børstning som foretrukket af millioner af brugere. Philips Sonicare-tandbørster børster skånsomt, men effektivt og plejer dine tænder og dit tandkød med op til 62.000 børstebevægelser. Sonicare Fluid Action hjælper børsterne med at børste ved at skyde væske dybt ind mellem tænderne og langs tandkødsranden.

      Dokumenteret effektiv mundpleje

      Dokumenteret effektiv mundpleje

      Alle Philips Sonicare-børstehoveder er omhyggeligt designet og klinisk testet. Så du kan være sikker på, at de lever op til den højeste standard inden for kvalitet, sikkerhed og ydeevne.

      Børst effektivt med BrushSync-påmindelser

      Børst effektivt med BrushSync-påmindelser

      Vidste du, at børstehoveder bliver mindre effektive efter tre måneder? Tandlæger anbefaler, at du skifter børstehovedet regelmæssigt, og derfor har Philips Sonicare-tandbørster BrushSync-teknologi. Den registrerer, hvor ofte og hvor hårdt du børster, og minder dig om at udskifte børstehovedet, når det er tid til et nyt.

      Passer til alle Philips Sonicare-håndtag, der kan klikkes på

      Passer til alle Philips Sonicare-håndtag, der kan klikkes på

      Dette børstehoved er kompatibelt med alle elektriske Philips Sonicare-tandbørster.**. Du skal blot klikke det på eller af, når det skal udskiftes eller rengøres.

      Fremstillet af 70 % biobaseret plast

      Fremstillet af 70 % biobaseret plast

      Vi arbejder på at reducere brugen af fossilt plast i vores produkter. Derfor er 70 % af den plast, der bruges i dette børstehoved, biobaseret.***

      Papirbaseret genbrugsemballage

      Papirbaseret genbrugsemballage

      Alle vores børstehoveder leveres i papirbaseret emballage, som kan genbruges.

      Tekniske specifikationer

      • Design og finish

        Fornemmelsen af børsternes stivhed
        Ekstra blød
        Farve
        Sort
        Børsteindikator
        Den blå farve på børstehårene forsvinder
        Størrelse
        Standard
        Smart-børstehovedgenkendelse
        Ja

      • Kompatibilitet

        Børstehovedsystem
        Klik på
        Ikke egnet til
        Philips One
        Kompatible tandbørster
        Philips Sonicare

      • Medfølgende dele

        Børstehoveder
        8 S2 Sensitive

      • Kvalitet og ydeevne

        Udskiftning
        Hver 3. måned
        Testet
        med henblik på optimal brug
        Fremstillet i
        Tyskland
        Fordel
        Skånsom børstning

      Badge-D2C

      Få support til dette produkt

      Find produkttip, ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger og oplysninger om sikkerhed og overholdelse.

      Anbefalede produkter

      Nyligt viste produkter

      Anmeldelser

      Vær den første til at gennemgå dette emne

      • end en manuel tandbørste
      • *Ikke kompatibel med Philips One-håndtag.
      • ** tildelt dette børstehoved af plast på massebalancebasis.

      Eksklusive tilbud, kun til dig


      En sund livsstil starter her. Tilmeld dig og få glæde af:

      75 kr. på dit første køb.*

      Tidlig adgang til udsalg.

      Tips om sund livsstil.

      People that are happy to make use of their membership
      *
      Jeg ønsker at modtage marketingmateriale – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips' produkter, tjenester, begivenheder og tilbud. Jeg kan til enhver tid nemt afmelde meddelelserne igen!
      Hvad betyder dette?
      *Klik her for at læse om vores vilkår og betingelser
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Alle rettigheder forbeholdes.

      Vores websted vises bedst med den nyeste version af Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.