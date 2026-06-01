      Philips Sonicare For Kids Smart Genopladelig tandbørste

      HX6600/12

      Børstning, der virker. Vaner, der varer ved.

      Sonicare for Kids Smart-tandbørsten gør børstning til en leg, som børn gerne vil være en del af. Med appen, guidede lys og lydsignaler og klistermærker til personlig tilpasning. Designet til længere og bedre børstning, der er skånsom og alligevel effektiv.

      Fjerner skånsomt dobbelt så meget plak for at forebygge huller

      • Fjerner skånsomt 2 gange mere plak
      • Hjælper med at forebygge huller
      • Interaktiv app, sjov børstning
      • 2 min. lys- og lydtimer
      • Batteri med levetid på 21 dage
      Længere og bedre børstning med Sonicare for Kids-appen

      Tilknyt Sonicare for Kids-appen for at gøre børstning sjovt og effektivt. Dit barn følger med sammen med børstekammeraten Sparkly, optjener belønninger og udforsker nye verdener, mens dit barn opbygger sunde vaner. Appen hjælper dit barn med at børste længere og bedre, samtidig med at du får ro i sindet.

      Fjerner skånsomt dobbelt så meget plak for at forebygge huller

      Små tænder skal udføre krævende opgaver, og dette Sonicare for Kids-børstehoved er klar til at beskytte dem. Med ekstra lange børstehår, der når ind mellem tænderne og ind i vanskelige steder, fjerner den mere plak ved hvert børstestrøg*. Det er en skånsom og effektiv børstning, der hjælper med at beskytte mod huller.

      Sikker og skånsom mod voksende tænder og tandkød

      Med skånsomme og ekstra skånsomme indstillinger beskytter Sonicare for Kids Smart barnets smil på alle stadier. Børstehovedet i børnestørrelse og de lave vibrationer gør børstningen behagelig, så du kan føle dig sikker på, at dit barn får børstet tænder på en skånsom og effektiv måde.

      Nem teknik, bedre børstning

      Sonicares ovale børstehoved glider forsigtigt hen over tænderne. Det er ikke nødvendigt at justere teknikken, hvilket gør det nemmere for børn at lære at børste og skifte fra en manuel tandbørste.

      Ro i sindet med forældreinstrumentpanelet

      Med forældreinstrumentpanelet til Sonicare for Kids kan du se enkle statusopdateringer og sætte nemme mål, så du får mere ro i sindet med hensyn til, hvordan dit barn børster.

      Lys og lyd guider dit barns børstning

      Vær med til at gøre børstetiden til noget, I kan se frem til. Lys og musik guider dit barn til at skifte zone hvert 30. sekund, og efter 2 minutter er der en munter fejring for at belønne den fantastiske børstning. Det hjælper dig med at skabe glade og varige vaner sammen.

      Tilpas med klistermærker

      Gør børstning til en kreativ oplevelse, som dit barn vil nyde. Med et udvalg af klistermærker kan de dekorere deres tandbørste, så den passer til deres humør, gøre børstning til en leg og hjælpe gode vaner med at vare ved.

      Designet til små hænder, så de kan børste effektivt

      Med et lille håndtag, gummigreb og et ergonomisk design kan dit barn nemt holde og styre denne tandbørste.

      Op til 21 dages børstning på en enkelt opladning

      Børsterutinen kører uden problemer dag efter dag med op til 21 dages (3 uger) børstning på en enkelt fuld opladning.

      Tekniske specifikationer

      • Strøm

        Spænding
        100-240 V

      • Tekniske specifikationer

        Brugstid (fuldt opladet til tom)
        21 dage
        Batteri
        Genopladelig
        Batteritype
        Litiumion
        Standby uden skærm
        <0,5 W (nås automatisk inden for 1 minut)

      • Design og finish

        Farve
        Blå

      • Service

        Garanti
        2 års begrænset garanti

      • Kompatibilitet

        Android-kompatibilitet
        Android-telefoner med Bluetooth 4.0 og nyere
        Trådløs Bluetooth-teknologi
        App Forbundet tandbørstning
        iOS-kompatibilitet
        iPhone med Bluetooth 4.0 og nyere

      • Brugervenlig

        Håndtagskompatibilitet
        Børstehoveder, der nemt klikkes på
        Håndgreb
        Slankt ergonomisk design med gummigreb
        Timer
        2 min. lys- og lydtimer
        Pacer
        30 sek. lys- og lydpacer

      • Medfølgende dele

        Håndgreb
        1 Sonicare for Kids Smart genopladelig tandbørste
        Børstehoveder
        • 1 Standard Sonicare For Kids
        • 1 Mini Sonicare For Kids
        Klistermærker
        2 ark klistermærker
        Oplader
        1 opladningskabel

      • Renseydelse

        Fjernelse af plak
        Dobbelt så effektiv fjernelse af plak* for at forhindre huller i tænderne

      • Indstillinger

        Skånsom
        Blød, effektiv daglig børstning
        Ekstra skånsom
        Ekstra blød til voksende tænder og tandkød

      • Sonicare-app

        Lær at børste, og optjen belønninger
        Børn lærer at børste tænder med Sparkly
        Forældreinstrumentpanel
        Hjælper dig med at holde styr på dit barns børstemønster

      • sammenlignet med en almindelig tandbørste

