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Philips SonicareHealthyWhite HX6732/42 Sonic electric toothbrush

HX6732/42

4.3
| (101) Anmeldelser | 92% anbefaler dette produkt
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4.3

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101

Anmeldelser

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16/07/2020

Deutschland

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Bekræftet køber

Einfach toll

Diese 3 Stufen sind einfach klasse. Sehr gute Reinigung

Fordele

Gründliche Reinigung

Ulemper

bisher keine bemerkt

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09/06/2020

Deutschland

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Bekræftet køber

Preisgünstig und gut

Preisgünstige Schallzahnbürste für das normale Reinigen er Zähne. Timer für die 4 Sektoren ist gut spürbar. Reinigung einfach. Eine Akkuladung hält sehr lange, daher muss das Ladegerät für Kurzreisen nicht mit ins Gepäck. Negativ: Weichmacher im Plastik/Gummi (Einschaltknopf, z.T. Rückseitenbeschichtung) - wird nach einiger Zeit klebrig und ist das erste Teil das dann mal verschleisst. Insgesamt gutes Produkt und einfache Handhabung.

Fordele

einfach, praktisch, gut

Ulemper

Weichmacher im Plastik-Einschaltknopf bzw. Gummi.

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01/06/2020

Deutschland

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Bekræftet køber

Sehr zufrieden

Meine Frau hat schon lange eine solche E Zahnbürste und ich war skeptisch. Am Anfang eine Umstellung aber es lohnt. Man putzt mehr und vor allem besser. Gute Massage des Zahnfleisch. Bin begeistert. Jetzt sollte nur der Akku noch lange halten dann wäre das Produkt sensationell.

Fordele

Sauberes Putzen. Einfach im Handling. Hält mind. eine Woche mit einer Akkuladung

Ulemper

Keine

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