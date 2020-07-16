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Udgået
4.3
ud af 5
101
Anmeldelser
92%
anbefaler dette produkt
Habe ich nicht
16/07/2020
Deutschland
Bekræftet køber
Einfach toll
Diese 3 Stufen sind einfach klasse. Sehr gute Reinigung
Fordele
Gründliche Reinigung
Ulemper
bisher keine bemerkt
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
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Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
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Paperwhite
09/06/2020
Deutschland
Bekræftet køber
Preisgünstig und gut
Preisgünstige Schallzahnbürste für das normale Reinigen er Zähne. Timer für die 4 Sektoren ist gut spürbar. Reinigung einfach. Eine Akkuladung hält sehr lange, daher muss das Ladegerät für Kurzreisen nicht mit ins Gepäck. Negativ: Weichmacher im Plastik/Gummi (Einschaltknopf, z.T. Rückseitenbeschichtung) - wird nach einiger Zeit klebrig und ist das erste Teil das dann mal verschleisst. Insgesamt gutes Produkt und einfache Handhabung.
Fordele
einfach, praktisch, gut
Ulemper
Weichmacher im Plastik-Einschaltknopf bzw. Gummi.
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JRB0207
01/06/2020
Deutschland
Bekræftet køber
Sehr zufrieden
Meine Frau hat schon lange eine solche E Zahnbürste und ich war skeptisch. Am Anfang eine Umstellung aber es lohnt. Man putzt mehr und vor allem besser. Gute Massage des Zahnfleisch. Bin begeistert. Jetzt sollte nur der Akku noch lange halten dann wäre das Produkt sensationell.
Fordele
Sauberes Putzen. Einfach im Handling. Hält mind. eine Woche mit einer Akkuladung
Ulemper
Keine
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