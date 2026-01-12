HX9003/87
Børstehovedet til daglig tandbørstning
Fjern plak skjult mellem tænderne med dette ekstra InterCare-børstehoved fra Philips Sonicare. Til en grundig børstning hver dag.Se alle fordelene
Pakke med 3 børstehoveder
Vores InterCare-børstehoved har ekstra lange børstehår, der hjælper med at fjerne op til 3 gange mere plak** mellem tænderne og på svært tilgængelige steder.
Philips Sonicare-tandbørster børster skånsomt, men effektivt og plejer tænder og tandkød med op til 62.000 børstebevægelser. Sonicare Fluid Action hjælper børsterne med at børste ved at skyde væske dybt ind mellem tænderne og langs tandkødsranden.
Alle Philips Sonicare-børstehoveder er omhyggeligt designet og klinisk testet. Så du kan være sikker på, at de lever op til den højeste standard inden for kvalitet, sikkerhed og ydeevne.
Vidste du, at børstehoveder bliver mindre effektive efter tre måneder? Tandlæger anbefaler, at du skifter børstehovedet regelmæssigt, og derfor har Philips Sonicare-tandbørster BrushSync-teknologi. Den registrerer, hvor ofte og hvor hårdt du børster, og minder dig om at udskifte børstehovedet, når det er tid til et nyt.
Dette børstehoved er kompatibelt med alle elektriske Philips Sonicare-tandbørster.*** Du skal blot klikke det på eller af, når det skal udskiftes eller rengøres.
Vi arbejder på at reducere brugen af fossilt plast i vores produkter. Derfor er 70 % af den plast, der bruges i dette børstehoved, biobaseret.*
Alle vores børstehoveder leveres i papirbaseret emballage, som kan genbruges.
