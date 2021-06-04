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  • Dybere rensning, sundere tandkød og hvidere tænder
  • Dybere rensning, sundere tandkød og hvidere tænder
  • Dybere rensning, sundere tandkød og hvidere tænder
  • Dybere rensning, sundere tandkød og hvidere tænder
  • Dybere rensning, sundere tandkød og hvidere tænder
  • Dybere rensning, sundere tandkød og hvidere tænder
  • Dybere rensning, sundere tandkød og hvidere tænder
  • Dybere rensning, sundere tandkød og hvidere tænder

Udgået

Philips SonicareStandardtandbørste i blandet pakke

HX9073/33

4.8
| (33) Anmeldelser | 97% anbefaler dette produkt
Dybere rensning, sundere tandkød og hvidere tænder
C3 Premium Plaque Defence-børstehovedet giver op til 10 gange bedre fjernelse af plak* med et fantastisk resultat. G3 Premium Gum Care giver 7 gange sundere tandkød på blot to uger*** og W Premium White fjerner 100 % flere pletter på 3 dage*
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Til komplet pleje af tænder og tandkød

Dybere rensning, sundere tandkød og hvidere tænder

  • Pakke med 3 stk.

  • Standardstørrelse

  • Klik på

  • BrushSync-indstillingsparring

Fjerner op til 10 gange mere plak end en almindelig tandbørste

Fjerner op til 10 gange mere plak end en almindelig tandbørste

Takket være det fleksible design fjerner den op til 10 gange mere plak fra områder, der er svære at nå* ved at sikre en virkelig dyb rensning langs tandkødskanten og mellem tænderne.

Op til 7 gange sundere tandkød på blot 2 uger***

Op til 7 gange sundere tandkød på blot 2 uger***

Med børstehovedet Premium Gum Care til Philips Sonicare, er selv den dybeste rensning skånsom. Mens din tandbørste bevæger sig langs tandkødsranden, vil de fleksible sider og børstehår på Premium Gum Care absorbere et eventuelt for hårdt tryk, så tandkødet er beskyttet, selv hvis du børster for hårdt. Børstehårene arbejder hårdt for at fjerne plak og bakterier langs tandkødsranden og bidrager til at forbedre tandkødets sundhed. Takket være dette børstehoveds buede design kan du være sikker på optimeret børstekontakt.

Fjerner op til 100 % flere misfarvninger på tænderne på blot 3 dage***

Fjerner op til 100 % flere misfarvninger på tænderne på blot 3 dage***

Tætsiddende børstehår i midten af Philips Sonicare Premium White-børstehovedet arbejder hårdt på at fjerne plak og daglige misfarvninger på tænderne fra mad og drikkevarer. De fleksible sider lader børstehårene tilpasse sig tændernes og tandkødets unikke form og giver dybderens og et lysere smil på blot 3 dage.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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4.8

ud af 5

33

Anmeldelser

97%

anbefaler dette produkt

3
2

04/06/2021

Deutschland

Deutschland

Unkompliziert

Die Bürsten sind sehr gut. Durch die Färbung der äusseren Bürstchen sehe ich ganz einfach wann die Bürste ersetzt werden will.

Fordele

gute Reinigung, dadurch dass die äußeren Bürstchen die Farbe ändern, eekennt der Benutzer wann ausgetauscht werden soll

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HX9076/07 Standard-Zahnbürste, Vielfaltspack

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HX9076/07 Standard-Zahnbürste, Vielfaltspack

28/07/2020

Deutschland

Deutschland

Bekræftet køber

Produkt hält Versprechen

Funktioniert perfekt! Zähne sind seit Nutzung der Bürsten laut meines Zahnarztes sehr gut.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HX9073/33 Standard-Zahnbürste, Vielfaltspack

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HX9073/33 Standard-Zahnbürste, Vielfaltspack

03/02/2020

Deutschland

Deutschland

Bekræftet køber

Super Auswahl von verschiedenen Bürsten

Haben die Zahnbürste noch nicht so lange und um eine kleine Auswahl an Bürsten Köpfen zu bekommen haben wir dieses Produkt bestellt. Wir sind mit der Auswahl sehr zufrieden.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HX9076/07 Standard-Zahnbürste, Vielfaltspack

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for HX9076/07 Standard-Zahnbürste, Vielfaltspack

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  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.
Ansvarsfraskrivelser

  1. Fjerner op til 7 gange mere plak i forhold til en manuel tandbørste

  2. end et DiamondClean-børstehoved

  3. i Gum Care-tilstand i forhold til en manuel tandbørste, målt af GBI

  4. BrushSync™-indstillingsparring er kun kompatibel med Philips Sonicare-tandbørstehåndtag med BrushSync™-funktion