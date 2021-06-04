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NYHED Den næste generation af DiamondClean
Nu er komplet pleje 100 % i dine hænder
Udgået
HX9918/89
HX992B
HX9917/89
HX992S
HX9917/90
HX6481/60
HX680B
HX6800/87
HX962K
HX9631/17
HX962P
HX9631/18
HX962G
HX9636/19
HX642A
HX6483/52
HX680Q
HX6848/98
Pakke med 3 stk.
Standardstørrelse
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BrushSync-indstillingsparring
Takket være det fleksible design fjerner den op til 10 gange mere plak fra områder, der er svære at nå* ved at sikre en virkelig dyb rensning langs tandkødskanten og mellem tænderne.
Med børstehovedet Premium Gum Care til Philips Sonicare, er selv den dybeste rensning skånsom. Mens din tandbørste bevæger sig langs tandkødsranden, vil de fleksible sider og børstehår på Premium Gum Care absorbere et eventuelt for hårdt tryk, så tandkødet er beskyttet, selv hvis du børster for hårdt. Børstehårene arbejder hårdt for at fjerne plak og bakterier langs tandkødsranden og bidrager til at forbedre tandkødets sundhed. Takket være dette børstehoveds buede design kan du være sikker på optimeret børstekontakt.
Tætsiddende børstehår i midten af Philips Sonicare Premium White-børstehovedet arbejder hårdt på at fjerne plak og daglige misfarvninger på tænderne fra mad og drikkevarer. De fleksible sider lader børstehårene tilpasse sig tændernes og tandkødets unikke form og giver dybderens og et lysere smil på blot 3 dage.
4.8
ud af 5
33
Anmeldelser
97%
anbefaler dette produkt
Berggöttin
04/06/2021
Deutschland
Unkompliziert
Die Bürsten sind sehr gut. Durch die Färbung der äusseren Bürstchen sehe ich ganz einfach wann die Bürste ersetzt werden will.
Fordele
gute Reinigung, dadurch dass die äußeren Bürstchen die Farbe ändern, eekennt der Benutzer wann ausgetauscht werden soll
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HX9076/07 Standard-Zahnbürste, Vielfaltspack
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HX9076/07 Standard-Zahnbürste, Vielfaltspack
Flippi
28/07/2020
Deutschland
Bekræftet køber
Produkt hält Versprechen
Funktioniert perfekt! Zähne sind seit Nutzung der Bürsten laut meines Zahnarztes sehr gut.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HX9073/33 Standard-Zahnbürste, Vielfaltspack
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HX9073/33 Standard-Zahnbürste, Vielfaltspack
MB321
03/02/2020
Deutschland
Bekræftet køber
Super Auswahl von verschiedenen Bürsten
Haben die Zahnbürste noch nicht so lange und um eine kleine Auswahl an Bürsten Köpfen zu bekommen haben wir dieses Produkt bestellt. Wir sind mit der Auswahl sehr zufrieden.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HX9076/07 Standard-Zahnbürste, Vielfaltspack
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for HX9076/07 Standard-Zahnbürste, Vielfaltspack
Fjerner op til 7 gange mere plak i forhold til en manuel tandbørste
end et DiamondClean-børstehoved
i Gum Care-tilstand i forhold til en manuel tandbørste, målt af GBI
BrushSync™-indstillingsparring er kun kompatibel med Philips Sonicare-tandbørstehåndtag med BrushSync™-funktion