Dobbelt genopladningssystem: Opladning i glas og rejseetui.

1) Opladning i glas - Du skal blot sætte den elektriske Philips Sonicare-tandbørste i glasset for at oplade. Kan også bruges til at skylle munden efter børstning. 2) Opladning i rejseetui - Tilsluttes til den bærbare pc via USB eller oplades med stikkontakten. Giver dig mulighed for at tage DiamondClean med hvor som helst.