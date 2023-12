Sonicare-app til at guide og statusrapporter

DiamondClean 9000 giver dig den vejledning, du har brug for til at forbedre og fastholde sunde børstevaner mellem dine tandlægebesøg. Indbyggede, smarte sensorer giver dig besked, når du trykker for hårdt med børsten, og ved at tilslutte din børsteoplevelse til Sonicare-appen hjælper en personlig statusrapport dig med at holde dig på rette spor, så du kan følge med i, hvor meget du har forbedret dig over tid.