Vælg din ideelle børstning

Styrk din mundplejerutine med 15 børsteindstillinger. Uanset, om du er på udkig efter en grundig rensning eller et bestemt fokus, kan du få det her med denne elektriske tandbørste. Vælg mellem fem indstillinger – Clean (rens), White+ (blegning+), Gum Health (tandkødspleje), Deep Clean (grundig rensning) og Sensitive (skånsom) – og tilpas det med et af tre intensitetsniveauer for at opnå en personlig rensning. Du skal blot åbne appen, vælge dine præferencer og lade din tandbørste gøre resten.