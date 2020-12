Lyd i høj opløsning gengiver musikken i dens reneste form

Lyd i høj opløsning giver det bedste inden for lydgengivelse, en mere virkelighedstro genskabelse af de originale masteroptagelser i studiet end CD-formater på 16 bit/44,1 kHz. Denne kompromisløse kvalitet gør lyd i høj opløsning til den bedste ledsager inden for lyd til musikelskeren. Fidelio-hovedtelefoner lever op til de strenge standarder, der kræves for at opnå kvalitetsstemplet for lyd i høj opløsning. Uanset om du nyder din samling af lyd i høj opløsning eller en mere traditionel musikkilde, hjælper de bløde, udvidede høje frekvenser i hovedtelefonerne i Fidelio-serien til, at du får mere ud af musikken.