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  • Hi-fi, allerbedste kvalitet. Uanset hvor du er.
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  • Hi-fi, allerbedste kvalitet. Uanset hvor du er.
  • Hi-fi, allerbedste kvalitet. Uanset hvor du er.
  • Hi-fi, allerbedste kvalitet. Uanset hvor du er.
  • Hi-fi, allerbedste kvalitet. Uanset hvor du er.
  • Hi-fi, allerbedste kvalitet. Uanset hvor du er.
  • Hi-fi, allerbedste kvalitet. Uanset hvor du er.
  • Hi-fi, allerbedste kvalitet. Uanset hvor du er.
  • Hi-fi, allerbedste kvalitet. Uanset hvor du er.
  • Hi-fi, allerbedste kvalitet. Uanset hvor du er.
  • Hi-fi, allerbedste kvalitet. Uanset hvor du er.
  • Hi-fi, allerbedste kvalitet. Uanset hvor du er.
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  • Hi-fi, allerbedste kvalitet. Uanset hvor du er.
  • Hi-fi, allerbedste kvalitet. Uanset hvor du er.
  • Hi-fi, allerbedste kvalitet. Uanset hvor du er.
  • Hi-fi, allerbedste kvalitet. Uanset hvor du er.
  • Hi-fi, allerbedste kvalitet. Uanset hvor du er.
  • Hi-fi, allerbedste kvalitet. Uanset hvor du er.
  • Hi-fi, allerbedste kvalitet. Uanset hvor du er.
  • Hi-fi, allerbedste kvalitet. Uanset hvor du er.
  • Hi-fi, allerbedste kvalitet. Uanset hvor du er.
  • Hi-fi, allerbedste kvalitet. Uanset hvor du er.

Udgået

Philips Fidelio FidelioHovedtelefoner med mikrofon

L2BO/00

4.6
| (24) Anmeldelser | 91% anbefaler dette produkt

2 Priser

Hi-fi, allerbedste kvalitet. Uanset hvor du er.
Fidelio L2-hovedtelefoner med mikrofon kombinerer den højeste standard inden for lyd og komfort for en autentisk lytteoplevelse. Designet af eksperter for at opnå naturlig lyd, så tro mod originalen som muligt. Eksklusivt udformet for varig komfort.
Se alle fordele

Hi-fi, allerbedste kvalitet. Uanset hvor du er.

  • Lyd i høj opløsning

  • Over-ear

  • Luksusørepuder med viskoelastisk skum

  • Flad sammenfoldning

Lyd i høj opløsning gengiver musikken i dens reneste form

Lyd i høj opløsning gengiver musikken i dens reneste form

Lyd i høj opløsning giver det bedste inden for lydgengivelse, en mere virkelighedstro genskabelse af de originale masteroptagelser i studiet end CD-formater på 16 bit/44,1 kHz. Denne kompromisløse kvalitet gør lyd i høj opløsning til den bedste ledsager inden for lyd til musikelskeren. Fidelio-hovedtelefoner lever op til de strenge standarder, der kræves for at opnå kvalitetsstemplet for lyd i høj opløsning. Uanset om du nyder din samling af lyd i høj opløsning eller en mere traditionel musikkilde, hjælper de bløde, udvidede høje frekvenser i hovedtelefonerne i Fidelio-serien til, at du får mere ud af musikken.

Optimalt ventilerede neodymhøjttalerdrivere med høj opløsning

Optimalt ventilerede neodymhøjttalerdrivere med høj opløsning

Neodymdriverne reagerer på al musikkens dynamik. Designet omfatter en ventilator i midten, der fremhæver mellemtone og diskant og gengiver den akustiske energi, som frembringer udvidet men kontrolleret bas og en transparent mellemtone. Driverne leveres også med en let stemmespole, der giver systemet forfinet respons, som matcher din musiktype og leverer lyd i høj opløsning.

Omhyggeligt testede højttalere sikrer den bedste balance i lyden

Højttalerne er omhyggeligt testet for at sikre den bedste balance i lyden.

Tekniske specifikationer

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Priser

  • Award image AWARD-961264
  • Award image AWARD-612379

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
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4.6

ud af 5

24

Anmeldelser

91%

anbefaler dette produkt

3

13/03/2018

United Kingdom

United Kingdom

Beautiful design with sleek modern look

Upon unpacking you immediately notice the quality of the headphones. Beautifully designed with a very sleek modern look they're also very comfortable and easy to rest around your neck due to the swivel on the earpieces. I guess they're marketed as portable as they're so easy to drive from sources such as a mobile phone or laptop. Steaming from Spotify (extreme quality) on my phone sounds superb. Takes listening from non-audiophile sources to another level.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Fidelio L2BO Headphones with mic

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Fidelio L2BO Headphones with mic

13/03/2018

United Kingdom

United Kingdom

Beautiful design with sleek modern look

Upon unpacking you immediately notice the quality of the headphones. Beautifully designed with a very sleek modern look they're also very comfortable and easy to rest around your neck due to the swivel on the earpieces. I guess they're marketed as portable as they're so easy to drive from sources such as a mobile phone or laptop. Steaming from Spotify (extreme quality) on my phone sounds superb. Takes listening from non-audiophile sources to another level.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Fidelio L2BO Headphones with mic

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Fidelio L2BO Headphones with mic

25/11/2013

United Kingdom

United Kingdom

Brilliant headphone!!!

I have tried several headphones in this price bracket from other manufacturers and this is just the best in my opinion. A beautiful mid range with tight base and a not so overdone trebel are delivered with smooth and warm perfection to my ears. They are very comfortable too and look stylish enough to be warn outdoors. Do remember though that these are semi-open so let sound from the outside world in.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Fidelio L2BO Headphones with mic

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Fidelio L2BO Headphones with mic

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  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.