Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
Lyd i høj opløsning
Over-ear
Luksusørepuder med viskoelastisk skum
Flad sammenfoldning
Lyd i høj opløsning giver det bedste inden for lydgengivelse, en mere virkelighedstro genskabelse af de originale masteroptagelser i studiet end CD-formater på 16 bit/44,1 kHz. Denne kompromisløse kvalitet gør lyd i høj opløsning til den bedste ledsager inden for lyd til musikelskeren. Fidelio-hovedtelefoner lever op til de strenge standarder, der kræves for at opnå kvalitetsstemplet for lyd i høj opløsning. Uanset om du nyder din samling af lyd i høj opløsning eller en mere traditionel musikkilde, hjælper de bløde, udvidede høje frekvenser i hovedtelefonerne i Fidelio-serien til, at du får mere ud af musikken.
Neodymdriverne reagerer på al musikkens dynamik. Designet omfatter en ventilator i midten, der fremhæver mellemtone og diskant og gengiver den akustiske energi, som frembringer udvidet men kontrolleret bas og en transparent mellemtone. Driverne leveres også med en let stemmespole, der giver systemet forfinet respons, som matcher din musiktype og leverer lyd i høj opløsning.
Højttalerne er omhyggeligt testet for at sikre den bedste balance i lyden.
Priser
4.6
ud af 5
24
Anmeldelser
91%
anbefaler dette produkt
nicks99
13/03/2018
United Kingdom
Beautiful design with sleek modern look
Upon unpacking you immediately notice the quality of the headphones. Beautifully designed with a very sleek modern look they're also very comfortable and easy to rest around your neck due to the swivel on the earpieces. I guess they're marketed as portable as they're so easy to drive from sources such as a mobile phone or laptop. Steaming from Spotify (extreme quality) on my phone sounds superb. Takes listening from non-audiophile sources to another level.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Fidelio L2BO Headphones with mic
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Fidelio L2BO Headphones with mic
felaak1
13/03/2018
United Kingdom
Beautiful design with sleek modern look
Upon unpacking you immediately notice the quality of the headphones. Beautifully designed with a very sleek modern look they're also very comfortable and easy to rest around your neck due to the swivel on the earpieces. I guess they're marketed as portable as they're so easy to drive from sources such as a mobile phone or laptop. Steaming from Spotify (extreme quality) on my phone sounds superb. Takes listening from non-audiophile sources to another level.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Fidelio L2BO Headphones with mic
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Fidelio L2BO Headphones with mic
Selva
25/11/2013
United Kingdom
Brilliant headphone!!!
I have tried several headphones in this price bracket from other manufacturers and this is just the best in my opinion. A beautiful mid range with tight base and a not so overdone trebel are delivered with smooth and warm perfection to my ears. They are very comfortable too and look stylish enough to be warn outdoors. Do remember though that these are semi-open so let sound from the outside world in.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Fidelio L2BO Headphones with mic
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Fidelio L2BO Headphones with mic