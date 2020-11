Overvind mørket med blødt naturligt lys

Philips Penlight Premium Gen2 indeholder kraftfulde LED'er, som giver et intenst hvidt lys og en kraftig, bred lysstråle, så du kan overvinde mørket. Den brede lysstråle af kraftigt lys spredes jævnt over det oplyste område, så du får det bedst mulige overblik og kan belyse hver detalje med knivskarp præcision. Med en farvetemperatur på 6000 K producerer vores LED'er et naturligt hvidt lys, der er behageligt for øjnene, hvilket forbedrer den visuelle komfort og mindsker overbelastning af øjnene under arbejdet.