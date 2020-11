Den robuste lampe er stød-, vand- og støvbestandig - IK09 og IP67

Kabinettet på MatchLine PJH20, der er i overensstemmelse med den internationale IK09-standard, er robust og designet til at kunne modstå selv de mest barske arbejdsforhold. Fordi vi ved, at selv de mest forsigtige medarbejdere kan komme til at tabe deres værktøj fra tid til anden. Med en vandbestandighed iht. IP67-standarden og en overflade, der er modstandsdygtig over for kemikalier og opløsningsmidler på værkstedet, kan du være helt sikker på, at MatchLine PJH20 er belysningsværktøjet, der er bygget til at holde.