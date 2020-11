LED i høj kvalitet med totrins lyseffekt: 1500 lm/750 lm

Hvert modul på Philips MatchLine MDLS har mulighed for to lystilstande. Den kraftigere boost-tilstand giver 500 lumen og er perfekt til kontrol af finere detaljer i malingen. Til mere hverdagsagtige belysningsbehov (og for at få batteriet til at holde længere) giver normal tilstand dig 250 lumen. Hvis du har brug for en mere intens belysning, skal du blot kombinere de tre moduler for at opnå 1500 ekstremt kraftige lumen.