Små men kraftfulde LED-lys, der kan dæmpes

Philips RCH5S, som er udstyret med højkvalitets-LED'er, er en ledningsfri arbejdslampe i lommeformat, der giver et klart lys. Smart dæmpning gør det let at justere lyset mellem 300 og 30 lumen. Og den er meget modstandsdygtig over for vand og stød. Se alle fordelene