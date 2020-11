Vær tryg ved en lampe, der er næsten umulig at slå i stykker

Philips RCH25 er en fuldt gummibelagt værkstedslampe med et komfortabelt og sikkert greb. Alligevel er vi klar over, at man nemt kan komme til at tabe værktøjet. Med en IK09-stødsikkerhedsklassificering (hvilket er 5 gange bedre end IK07-klassificeringen opnået af tilsvarende produkter) kan du trygt håndtere værkstedslampen. Ved slagtest er lampen faldet ned på dens 6 flader fra en højde på 1,5 meter (ca. skulderhøjde) i alt 25 gange. Mens den robuste RCH25 nemt tåler et sådant fald, ville de fleste standardlamper helt sikkert gå i stykker.