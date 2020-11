Tre muligheder for lyseffekt

Philips CBH52 har tre nyttige strømtilstande. Den fulde lysstyrketilstand giver dig et kraftigt lys på 1.200 lumen, så du kan se selv de mindste detaljer. Den afbalancerede tilstand på 900 lumen lader dig se alt, så du kan arbejde komfortabelt i timevis ad gangen. Og hvis du bruger lampen, mens den er taget ud af stikkontakten i en længere periode, kan du vælge miljøvenlig tilstand for at øge batteriets levetid. Med en reduceret lysstyrke på 500 lumen kan du stadig nyde godt af et klart lys i høj kvalitet i helt op til 5 timer.