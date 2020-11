To forudindstillede tilstande

Tilpas lysintensiteten til dine arbejdsbehov ved at dreje på den sidemonterede knap eller vælge en af de to forudindstillinger. Hvis du vil have en afbalanceret tilstand, skal du trykke én gang på "M"-knappen, så du får op til 150 lumen stabilt lys. Tryk to gange for fuld lysstyrketilstand på op til 300 lumen. Du kan også bruge den indbyggede blinklysfunktion ved at trykke en tredje gang.