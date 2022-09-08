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Udgået
LR03P1F/00
Giver strøm til apparater, der bruger meget energi
Elektroniske produkter som elektronisk legetøj og bærbare lydafspillere er mere end nogensinde før tørstige efter strøm. Med Power Alkaline-batterier fra Philips kan du holde dem kørende i længere tid.
AAA
Alkaline
Disse Philips-batterier indeholder med garanti ikke tungmetaller som kadmium, kviksølv og bly.
Alle batterier har et vist energitab, når de ikke er i brug. Vi garanterer, at batteriet mindst indeholder 80 % af dets oprindelige energi i perioden op til sidste anvendelsesdato.
Philips kan byde på en komplet samling af de mest benyttede batterier (AA, AAA, C, D, 9V) i forskellige indpakninger, der er skræddersyet til din behov.
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