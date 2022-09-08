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Udgået

Power AlkalineBatteri

LR03P1F/00

Giver strøm til apparater, der bruger meget energi

Elektroniske produkter som elektronisk legetøj og bærbare lydafspillere er mere end nogensinde før tørstige efter strøm. Med Power Alkaline-batterier fra Philips kan du holde dem kørende i længere tid.

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Giver strøm til apparater, der bruger meget energi

  • AAA

  • Alkaline

Philips' alkaline-batterier indeholder ikke kadmium, kviksølv eller bly

Disse Philips-batterier indeholder med garanti ikke tungmetaller som kadmium, kviksølv og bly.

Batteriet forbliver frisk i op til 10 år.

Alle batterier har et vist energitab, når de ikke er i brug. Vi garanterer, at batteriet mindst indeholder 80 % af dets oprindelige energi i perioden op til sidste anvendelsesdato.

En komplet serie betyder et batteri til ethvert behov.

Philips kan byde på en komplet samling af de mest benyttede batterier (AA, AAA, C, D, 9V) i forskellige indpakninger, der er skræddersyet til din behov.

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