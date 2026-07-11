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Ultinon AccessForlygtepære

11336U2500C2

11336U2500

11336U2500C2

3.8
| (256) Anmeldelser
Opgrader. Kør. Nyd.
Opgrader dit køretøjs forlygter med Philips Ultinon Access LED-serien. Disse pærer er lige så hurtige og nemme at montere som halogenlyskilder! Gør lyset bedre, og nyd den nyeste LED-teknologi til din bil.
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Hurtig og nem at montere

Opgrader. Kør. Nyd.

  • Pæretype: H3

  • LED-pære med direkte montering

  • Kompakt design

  • 6000 K køligt hvidt lys

  • Antal pærer: 2

plug-and-play-installation

Med Philips Ultinon Access LED-pærer er installationen så hurtig og nem, at eftermontering af dem er barnemad! Der er ikke behov for kompatibilitetskontrol eller adapterringe: Philips Ultinon Access LED-pærer leveres med et ultrakompakt hus og en integreret IEC 60061-kompatibel base. Deres design med direkte tilpasning har samme base som halogenpærer, hvilket gør det nemt at montere på trange steder. De passer nemt ind i køretøjer, der er udstyret med pærer af H3-typen, og sikrer bred kompatibilitet med de fleste køretøjsmodeller*.

Bedre lysstråle end halogen

Philips Ultinon Access LED-pærer er designet til at give en bedre lysstråle end halogenpærer i et kompakt, universelt design. Ved hjælp af de nyeste innovationer inden for LED-teknologi giver de samme lysstrøm som standard ECE-halogenpærer, men forbedrer stråleydelsen betydeligt og bruger mindre energi. Philips Ultinon Access LED-pærer giver bilister bedre udsyn på vejene, hvilket gør det nemmere at opdage forhindringer og køre mere sikkert.

Overholder bilstandarder

Teknologisk avancerede lyskilder fra Philips har været kendt i bilindustrien i over 100 år. Vi er klar over, at vores produkters ydeevne afhænger af deres fremragende integration i et moderne, krævende bilmiljø, og vi designer vores produkter så tæt som muligt på branchestandarderne. Vores Philips Ultinon Access LED-pærer overholder EMI-standarder for elektromagnetisk interferens. Vores pærer er præcisionsudviklet til at modstå den moderne bilismes barske forhold, og brugen af dem påvirker ikke andre køretøjsdeles normale drift.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.8

ud af 5

256

Anmeldelser

11/07/2026

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Fantastiske lyskilder til min bil

Nu har jeg fremragende lys på min gamle FIAT Panda (169) fra 2011. Pærerne lette at montere - certifikat nemt an hente

Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære

Date of Use 2026-06-14

Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære

Date of Use 2026-06-14

10/07/2026

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Dette produkt er fremragende om natten

Ultinon er simpelthen fremragende. Jeg er en ældre mand som med valg fået et frenrangende lys om natten

Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære

Date of Use 2025-03-26

Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære

Date of Use 2025-03-26

12/10/2025

Danmark

Danmark

Bekræftet køber

Super godt lys

De giver et super godt lys, klart og skarpt så vejkanterne kan ses tydeligere

Fordele

Fantastisk lys

Ulemper

Meget høj pris

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 LED-pære med passiv køling

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 LED-pære med passiv køling

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  • Tidlig adgang til udsalg.
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Ansvarsfraskrivelser

  1. Det er dit eget ansvar at sikre, at brugen af LED-lyskilder til eftermontering opfylder gældende lovkrav.

  2. 2 års garanti. Gå til philips.com/auto-warranty for at få mere at vide om vores garantipolitik