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LUM11972U92X2/10
11972U92X2
LED-HL [~H7]
Op til 400 % kraftigere lys¹
Bred kompatibilitet med vognparken
Eksklusiv stil og sikkerhed
Pakke med 2 stk.
Philips Ultinon Pro9200 LED-serien kombinerer kraften fra LED-teknologi med et ultrakompakt hus, der passer til alle belysningsformål. Den har et 30 % mindre format end forgængeren og er designet til nem montering selv i de smalleste forlygter. Den er nemt at eftermontere, så bilentusiaster og specialbyggere får problemfri funktionalitet.
Behersk lyset på vejen. Vores Philips Ultinon Pro9200-forlygtepærer er omhyggeligt udviklet til at vække din passion for kørsel og giver suveræn ydeevne og det enestående udsyn, som du ønsker under kørslen. Takket være vores unikke LED-udvælgelse og omhyggelige videreudvikling af produktet får du enestående lysstyrke på op til 400 %¹ mere end lovens mindstekrav for halogenpærer. Se vejskilte bedre med det unikke optimale spektrum, og få et bedre overblik over vejen forude. Med vores pærer kan du navigere sikkert.
Kør sikkert og præcist med Philips Ultinon Pro9200. Takket være den præcise placering af LED-chips på vores Philips Ultinon Pro9200-pærer har du lys præcis, hvor du har brug for det på vejen, uden at blænde modkørende bilister. Pærerne er også udstyret med vores innovative Philips SafeBeam-teknologi, der producerer den mest anvendelige lysstråle og et blændfrit mønster. Det betyder optimalt udsyn under kørslen.
3.8
ud af 5
256
Anmeldelser
MogensM
11/07/2026
Danmark
Bekræftet køber
Fantastiske lyskilder til min bil
Nu har jeg fremragende lys på min gamle FIAT Panda (169) fra 2011. Pærerne lette at montere - certifikat nemt an hente
Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære
Date of Use 2026-06-14
Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære
Date of Use 2026-06-14
Poan
10/07/2026
Danmark
Bekræftet køber
Dette produkt er fremragende om natten
Ultinon er simpelthen fremragende. Jeg er en ældre mand som med valg fået et frenrangende lys om natten
Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære
Date of Use 2025-03-26
Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Forlygtepære
Date of Use 2025-03-26
Bh6710
12/10/2025
Danmark
Bekræftet køber
Super godt lys
De giver et super godt lys, klart og skarpt så vejkanterne kan ses tydeligere
Fordele
Fantastisk lys
Ulemper
Meget høj pris
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 LED-pære med passiv køling
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Ultinon Pro6000 Boost 11972U60BX2 LED-pære med passiv køling
¹ I forhold til lovens mindstekrav. Gælder for H4, H7. Kan variere afhængigt af bilmodel og pæretype.
² Ikke-ECE-kompatibel, ikke til brug på offentlig vej. Du er ansvarlig for at overholde gældende lovkrav i dit land.
³ Philips Ultinon Pro9200 LED-serien er omfattet af 2 års garanti ved køb + 3 års gratis udvidet garanti ved registrering. Gå til philips.com/auto-warranty for at få mere at vide om vores garantipolitik. Philips' garanti dækker udelukkende fabrikationsfejl og ikke-kommerciel brug.