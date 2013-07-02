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Udgået
M1BO/00
Hi-fi, allerbedste kvalitet. Uanset hvor du er.
Philips Fidelio M1-hovedtelefonerne kombinerer det allerbedste inden for lyd og komfort for at give dig en autentisk musikoplevelse på farten. Udformet af eksperter med tanke på suveræn støjisolering i et let og samtidig robust design, så du kan nyde lyd i ægte high definition, uanset hvor du er.
Fidelio
Orange
Omhyggeligt testet for at sikre den bedste balance i lyden.
Der er foretaget omfattende forskning med kræsne musikelskere for at få indsigt i deres lyttepræferencer - for eksempel deres foretrukne balance mellem lydens egenskaber. Vores akustikingeniører forfinede derefter Fidelio M1 til at tage højde for alle de bittesmå detaljer, der påvirker, hvordan lyttere opfatter lyd, f.eks. hvordan øret reflekterer lyd og resonerer som svar. Som et resultat heraf er vores M1-hovedtelefoner konstrueret til at gengive lyd, der er så tro som muligt mod den originale optagelse - i overensstemmelse med aktuelle optageformer.
Den akustiske forsegling er en specialdesignet båndspærre, der er bygget ind i det interne kammer for at eliminere unødvendige lydtab og bevare lyddetaljer. Resultatet er fremragende basgengivelse.
Priser
3.7
ud af 5
9
Anmeldelser
Fritze
02/07/2013
Deutschland
"Kopfhörer der Oberklasse"
Ich habe vor ein paar Wochen den Kopfhörer bekommen und nun ausreichend Zeit gehabt ihn zu testen. Als erster Eindruck fiel die solide Verpackung auf, für den täglichen Gebrauch ist ein gefütterter Stoffbeutel zur Aufbewahrung mitgeliefert. Beim Aufsetzen fällt der angenehme Tragekonfort auf, kein Drücken, kein Verrutschen, kein Schwitzen. Was fehlt ist ein Adapter für die großen Buchsen wie z.B. an der Stereoanlage. Kommen wir nun zum wichtigsten, dem Sound: Der M1 kommt mit allen Arten von Musik bestens klar, was gerade bei der sog. klassischen Musik recht selten ist. Hier kommt die kleinste Piccolo genauso gut zur Geltung wie der dickste Kontrabass. Aber auch im U Musik Bereich schlägt sich der M1 bestens, satte Bässe und ausgewogene Höhen. Die Abschirmung nach außen ist hervorragend, man kann sich voll auf die Musik konzentrieren ohne komplett von der Außenwelt abgeschottet zu sein. Die Außenwelt wird ebenfalls so gut wie gar nicht beeinträchtigt. Fazit: Insgesamt ein guter Wurf von Philips, der den Vergleich mit Spitzenmodellen nicht zu scheuen braucht.
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CR38
26/06/2013
Deutschland
Hochwertiger Kopfhörer für einzigartigen Hörgenuss
Die Fidelio M1 Kopfhörer begeistert jeden Musikliebhaber. Dafür gibt es mehrere Gründe: Design: Der Kopfhörer ist mit edlem Leder überzogen und wirkt sehr stabil. Mit seinem schwarz/orangenem Erscheinungsbild ist er nicht nur modern, sonder elegant zugleich. Darüber hinaus besticht er mit seinem Sitz: er sitzt formidabel und dennoch drückt er nicht und lässt das Ohr atmen, sodass kein unangenehmes Druck- oder Hitzegefühl entsteht. Bedienbarkeit: Der Kopfhörer lässt sich an jeder 3.5mm-Büchse bequem anschliessen. Darüber hinaus verfügt er über ein integriertes Mikrofon und eine Pause bzw. Play Taste. Der Kopfhörer hat - wie üblich - wenig Bedienungsmöglichkeiten, aber die wenigen funktionieren einwandfrei. Klang: Der Fidelio M1 überzeugt klangtechnisch auf ganzer Linie. Die Töne sind so klar, dass man ganze Lieder für sich neu wiederentdeckt und erlebt, wie noch nie zuvor. Man hört wirklich jede Note und das Musikhören über den Kopfhörer macht einfach nur Spass und so richtig süchtig. Dazu passt er sich jeder Musikrichtung exzellent an - egal, ob Bass oder Hochtöne gefragt sind. Fazit: Der Fidelio M1 ist ein hochwertiger Kopfhörer mit einem einzigartigen Preis/Leistungsverhältnis. Erfahrungsgemäss kriegt man sonst nirgends einen qualitativ so hochstehenden und klangtechnisch hochwertigen Kopfhörer für dieses Geld. Ich würde ihn jederzeit weiterempfehlen!
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Headwoofer
27/08/2014
Nederland
Eindelijk het perfecte design voor reiskoptelefoon
Lang gewacht maar deze Fidelio M1 voldoet uitstekend aan mijn eisen voor wat betreft de ideale koptelefoon voor onderweg. Fijne maatvoering, juiste kabellengte, hoogwaardige materialen (grotendeels dan) en een doordacht design. Niet voor niets de Reddot design award gewonnen. Prima geluidskwaliteit voor een compacte headphone, stukken beter dan de concurrentie in deze prijsklasse en zelfs daarboven. Heb de M1 dan ook vergeleken met Bose, B&O en Beats. Wel, de Philips wint. Vooral in het laag. Er wordt hier en daar wat geklaagd over het bereik in het hoog. Onterecht. Gewoon een equalizer app op je smartphone toevoegen en even zelf aanpassen. Geldt voor alle headphones ...
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