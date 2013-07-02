ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

  • Enkelt produktbillede
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Primært anvendt foto
  • Foto med produktoplysninger
  • Foto med produktoplysninger
  • Foto med produktoplysninger
  • Foto med produktoplysninger
  • Foto af alternativt produkt
  • Foto af alternativt produkt
  • Foto af alternativt produkt
  • Foto af produkt i brug
  • Foto af produkt i brug
  • Foto af produkt i brug
  • Foto af produkt i brug
  • Foto af produkt i brug
  • Foto med produktoplysninger
  • Foto af produkt i brug
  • Foto af emballage
  • Enkelt produktbillede
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Primært anvendt foto
  • Foto med produktoplysninger
  • Foto med produktoplysninger
  • Foto med produktoplysninger
  • Foto med produktoplysninger
  • Foto af alternativt produkt
  • Foto af alternativt produkt
  • Foto af alternativt produkt
  • Foto af produkt i brug
  • Foto af produkt i brug
  • Foto af produkt i brug
  • Foto af produkt i brug
  • Foto af produkt i brug
  • Foto med produktoplysninger
  • Foto af produkt i brug
  • Foto af emballage

Udgået

Philips FidelioHeadset med hovedbøjle

M1BO/00

3.7

| (9) Anmeldelser

2 Priser

Hi-fi, allerbedste kvalitet. Uanset hvor du er.

Philips Fidelio M1-hovedtelefonerne kombinerer det allerbedste inden for lyd og komfort for at give dig en autentisk musikoplevelse på farten. Udformet af eksperter med tanke på suveræn støjisolering i et let og samtidig robust design, så du kan nyde lyd i ægte high definition, uanset hvor du er.

Se alle fordele

Hi-fi, allerbedste kvalitet. Uanset hvor du er.

  • Fidelio

  • Orange

Omhyggeligt testet for at sikre den bedste balance i lyden

Omhyggeligt testet for at sikre den bedste balance i lyden.

Frekvensresponsen er finjusteret til kræsne lytteres præferencer

Der er foretaget omfattende forskning med kræsne musikelskere for at få indsigt i deres lyttepræferencer - for eksempel deres foretrukne balance mellem lydens egenskaber. Vores akustikingeniører forfinede derefter Fidelio M1 til at tage højde for alle de bittesmå detaljer, der påvirker, hvordan lyttere opfatter lyd, f.eks. hvordan øret reflekterer lyd og resonerer som svar. Som et resultat heraf er vores M1-hovedtelefoner konstrueret til at gengive lyd, der er så tro som muligt mod den originale optagelse - i overensstemmelse med aktuelle optageformer.

Akustisk forseglet konstruktion holder på lyddetaljerne

Akustisk forseglet konstruktion holder på lyddetaljerne

Den akustiske forsegling er en specialdesignet båndspærre, der er bygget ind i det interne kammer for at eliminere unødvendige lydtab og bevare lyddetaljer. Resultatet er fremragende basgengivelse.

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Priser

  • Billede af AWARD-961301
  • Billede af AWARD-961310

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

3.7

ud af 5

9

Anmeldelser

3

02/07/2013

Deutschland

Deutschland

"Kopfhörer der Oberklasse"

Ich habe vor ein paar Wochen den Kopfhörer bekommen und nun ausreichend Zeit gehabt ihn zu testen. Als erster Eindruck fiel die solide Verpackung auf, für den täglichen Gebrauch ist ein gefütterter Stoffbeutel zur Aufbewahrung mitgeliefert. Beim Aufsetzen fällt der angenehme Tragekonfort auf, kein Drücken, kein Verrutschen, kein Schwitzen. Was fehlt ist ein Adapter für die großen Buchsen wie z.B. an der Stereoanlage. Kommen wir nun zum wichtigsten, dem Sound: Der M1 kommt mit allen Arten von Musik bestens klar, was gerade bei der sog. klassischen Musik recht selten ist. Hier kommt die kleinste Piccolo genauso gut zur Geltung wie der dickste Kontrabass. Aber auch im U Musik Bereich schlägt sich der M1 bestens, satte Bässe und ausgewogene Höhen. Die Abschirmung nach außen ist hervorragend, man kann sich voll auf die Musik konzentrieren ohne komplett von der Außenwelt abgeschottet zu sein. Die Außenwelt wird ebenfalls so gut wie gar nicht beeinträchtigt. Fazit: Insgesamt ein guter Wurf von Philips, der den Vergleich mit Spitzenmodellen nicht zu scheuen braucht.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for M1BO On-Ear-Headset mit Bügel

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for M1BO On-Ear-Headset mit Bügel

26/06/2013

Deutschland

Deutschland

Hochwertiger Kopfhörer für einzigartigen Hörgenuss

Die Fidelio M1 Kopfhörer begeistert jeden Musikliebhaber. Dafür gibt es mehrere Gründe: Design: Der Kopfhörer ist mit edlem Leder überzogen und wirkt sehr stabil. Mit seinem schwarz/orangenem Erscheinungsbild ist er nicht nur modern, sonder elegant zugleich. Darüber hinaus besticht er mit seinem Sitz: er sitzt formidabel und dennoch drückt er nicht und lässt das Ohr atmen, sodass kein unangenehmes Druck- oder Hitzegefühl entsteht. Bedienbarkeit: Der Kopfhörer lässt sich an jeder 3.5mm-Büchse bequem anschliessen. Darüber hinaus verfügt er über ein integriertes Mikrofon und eine Pause bzw. Play Taste. Der Kopfhörer hat - wie üblich - wenig Bedienungsmöglichkeiten, aber die wenigen funktionieren einwandfrei. Klang: Der Fidelio M1 überzeugt klangtechnisch auf ganzer Linie. Die Töne sind so klar, dass man ganze Lieder für sich neu wiederentdeckt und erlebt, wie noch nie zuvor. Man hört wirklich jede Note und das Musikhören über den Kopfhörer macht einfach nur Spass und so richtig süchtig. Dazu passt er sich jeder Musikrichtung exzellent an - egal, ob Bass oder Hochtöne gefragt sind. Fazit: Der Fidelio M1 ist ein hochwertiger Kopfhörer mit einem einzigartigen Preis/Leistungsverhältnis. Erfahrungsgemäss kriegt man sonst nirgends einen qualitativ so hochstehenden und klangtechnisch hochwertigen Kopfhörer für dieses Geld. Ich würde ihn jederzeit weiterempfehlen!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for M1BO On-Ear-Headset mit Bügel

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for M1BO On-Ear-Headset mit Bügel

27/08/2014

Nederland

Nederland

Eindelijk het perfecte design voor reiskoptelefoon

Lang gewacht maar deze Fidelio M1 voldoet uitstekend aan mijn eisen voor wat betreft de ideale koptelefoon voor onderweg. Fijne maatvoering, juiste kabellengte, hoogwaardige materialen (grotendeels dan) en een doordacht design. Niet voor niets de Reddot design award gewonnen. Prima geluidskwaliteit voor een compacte headphone, stukken beter dan de concurrentie in deze prijsklasse en zelfs daarboven. Heb de M1 dan ook vergeleken met Bose, B&O en Beats. Wel, de Philips wint. Vooral in het laag. Er wordt hier en daar wat geklaagd over het bereik in het hoog. Onterecht. Gewoon een equalizer app op je smartphone toevoegen en even zelf aanpassen. Geldt voor alle headphones ...

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for M1BO On-ear headband headset

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for M1BO On-ear headband headset

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg ønsker at modtage marketingmateriale – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips' produkter, tjenester, begivenheder og tilbud. Jeg kan til enhver tid nemt afmelde meddelelserne igen!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.