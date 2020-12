Åbne luksusørepuder og skum med hukommelse giver optimal pasform

De materialer, der er brugt til Fidelio M1, er omhyggeligt udvalgt for at sikre lang tids bærekomfort og forbedret lyd. Åbne luksusørepuder med skum med hukommelse er designet for en optimal ergonomisk pasform. Skummet former sig ikke bare perfekt efter dit øres form, det forsegler også baslydene og holder omgivende støj ude. Det er designet med den ydre pude - ved brug af et afbalanceret forhold mellem stof og proteinlæder - for at reducere trykket på ørets overflade og ophobningen af varme, så M1 føles og lyder fremragende.