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Udgået
Hi-fi, allerbedste kvalitet. Uanset hvor du er.
Philips Fidelio M1-hovedtelefonerne kombinerer det allerbedste inden for lyd og komfort for at give dig en autentisk musikoplevelse på farten. Udformet af eksperter med tanke på suveræn støjisolering i et let og samtidig robust design, så du kan nyde lyd i ægte high definition, uanset hvor du er.
Fidelio
Hvid
Omhyggeligt testet for at sikre den bedste balance i lyden.
Der er foretaget omfattende forskning med kræsne musikelskere for at få indsigt i deres lyttepræferencer - for eksempel deres foretrukne balance mellem lydens egenskaber. Vores akustikingeniører forfinede derefter Fidelio M1 til at tage højde for alle de bittesmå detaljer, der påvirker, hvordan lyttere opfatter lyd, f.eks. hvordan øret reflekterer lyd og resonerer som svar. Som et resultat heraf er vores M1-hovedtelefoner konstrueret til at gengive lyd, der er så tro som muligt mod den originale optagelse - i overensstemmelse med aktuelle optageformer.
Den akustiske forsegling er en specialdesignet båndspærre, der er bygget ind i det interne kammer for at eliminere unødvendige lydtab og bevare lyddetaljer. Resultatet er fremragende basgengivelse.
Priser
4.8
ud af 5
9
Anmeldelser
100%
anbefaler dette produkt
meike93
10/04/2014
Nederland
Super!
Ik heb de koptelefoon nu een aantal weken (M1WT). Erg fijn in gebruik, je bent echt even helemaal afgesloten van de wereld door het mooie geluid dat uit de koptelefoon komt. Het design is helemaal naar mijn smaak, niet te lomp en mooi van kleur, had zelf altijd een zwarte maar wit is 1000x mooier. Zeker een aanrader!!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for M1WT On-ear headband headset
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for M1WT On-ear headband headset
Nico997
31/03/2014
France
Un casque de qualité
Super produit, très confortable. J'ai pu tester la qualité du SAV Philips - Après avoir cassé le jack du cordon, Philips m'a gracieusement renvoyé un autre cordon (complet avec le micro). Chapeau Philips pour la qualité de votre produit de votre service!
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for M1WT Casque avec micro supra-aural
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for M1WT Casque avec micro supra-aural
BelleIlleMarine
04/12/2013
Nederland
Comfortabele compacte hoofdtelefoon
Mooie comfortabele headset die ik gebruik op de iPad. Totaal komt er goed geluid uit, maar midden en hoog komen iets tekort. Jammer dat er een stekker in de kabel zit, daarin zit ook een knopje dat op de iPad de pauze activeert, voor mij had beter geweest als er niets in had gezeten.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for M1WT On-ear headband headset
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for M1WT On-ear headband headset