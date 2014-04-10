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Udgået

Philips FidelioHeadset med hovedbøjle

M1WT/00

4.8

| (9) Anmeldelser | 100% anbefaler dette produkt

2 Priser

Hi-fi, allerbedste kvalitet. Uanset hvor du er.

Philips Fidelio M1-hovedtelefonerne kombinerer det allerbedste inden for lyd og komfort for at give dig en autentisk musikoplevelse på farten. Udformet af eksperter med tanke på suveræn støjisolering i et let og samtidig robust design, så du kan nyde lyd i ægte high definition, uanset hvor du er.

Se alle fordele

Hi-fi, allerbedste kvalitet. Uanset hvor du er.

  • Fidelio

  • Hvid

Omhyggeligt testet for at sikre den bedste balance i lyden

Omhyggeligt testet for at sikre den bedste balance i lyden.

Frekvensresponsen er finjusteret til kræsne lytteres præferencer

Der er foretaget omfattende forskning med kræsne musikelskere for at få indsigt i deres lyttepræferencer - for eksempel deres foretrukne balance mellem lydens egenskaber. Vores akustikingeniører forfinede derefter Fidelio M1 til at tage højde for alle de bittesmå detaljer, der påvirker, hvordan lyttere opfatter lyd, f.eks. hvordan øret reflekterer lyd og resonerer som svar. Som et resultat heraf er vores M1-hovedtelefoner konstrueret til at gengive lyd, der er så tro som muligt mod den originale optagelse - i overensstemmelse med aktuelle optageformer.

Akustisk forseglet konstruktion holder på lyddetaljerne

Akustisk forseglet konstruktion holder på lyddetaljerne

Den akustiske forsegling er en specialdesignet båndspærre, der er bygget ind i det interne kammer for at eliminere unødvendige lydtab og bevare lyddetaljer. Resultatet er fremragende basgengivelse.

Tekniske specifikationer

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Priser

  • Billede af AWARD-961301
  • Billede af AWARD-961310

Anmeldelser

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4.8

ud af 5

9

Anmeldelser

100%

anbefaler dette produkt

3
2
1

10/04/2014

Nederland

Nederland

Super!

Ik heb de koptelefoon nu een aantal weken (M1WT). Erg fijn in gebruik, je bent echt even helemaal afgesloten van de wereld door het mooie geluid dat uit de koptelefoon komt. Het design is helemaal naar mijn smaak, niet te lomp en mooi van kleur, had zelf altijd een zwarte maar wit is 1000x mooier. Zeker een aanrader!!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for M1WT On-ear headband headset

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for M1WT On-ear headband headset

31/03/2014

France

France

Un casque de qualité

Super produit, très confortable. J'ai pu tester la qualité du SAV Philips - Après avoir cassé le jack du cordon, Philips m'a gracieusement renvoyé un autre cordon (complet avec le micro). Chapeau Philips pour la qualité de votre produit de votre service!

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for M1WT Casque avec micro supra-aural

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for M1WT Casque avec micro supra-aural

04/12/2013

Nederland

Nederland

Comfortabele compacte hoofdtelefoon

Mooie comfortabele headset die ik gebruik op de iPad. Totaal komt er goed geluid uit, maar midden en hoog komen iets tekort. Jammer dat er een stekker in de kabel zit, daarin zit ook een knopje dat op de iPad de pauze activeert, voor mij had beter geweest als er niets in had gezeten.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for M1WT On-ear headband headset

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for M1WT On-ear headband headset

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  • Tidlig adgang til udsalg.
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