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Udgået
Fidelio
Sort
Mikrofon på ledningen med svarknap og etui medfølger
Iltfrit, tekstilbeklædt kabel, der sikrer signal af høj kvalitet
Førsteklasses materialer, herunder aluminium og fine lædertyper
3.2
ud af 5
56
Anmeldelser
Madsenbassen
08/07/2012
Danmark
Perfekt design og lyd!
Har lige købt dette headset og elsker det!! det er perfekt på alle måder både design og lymæssigt :) De kan godt blive lidt ukomfortable med tiden, men det kan næsten ikke undgås med et on-ear produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for M1 on ear headband headphones
Denne anmeldelse blev foretaget for M1 on ear headband headphones
Scoop
24/07/2012
United Kingdom
Big performance at low cost
What a joy these little headphones are. Received as a gift they perform fantastically. Light comfortable great quality and stylish as well. Don't pay a fortune for so called trendy and cool brands Return to this long established reliable brand....you will not be disappointed
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for M1 on ear headband headphones
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for M1 on ear headband headphones
Scoop
24/07/2012
United Kingdom
Big performance at low cost
What a joy these little headphones are. Received as a gift they perform fantastically. Light comfortable great quality and stylish as well. Don't pay a fortune for so called trendy and cool brands Return to this long established reliable brand....you will not be disappointed
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for M1 on ear headband headphones
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for M1 on ear headband headphones