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  • Hi-fi, allerbedste kvalitet. Uanset hvor du er.
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  • Hi-fi, allerbedste kvalitet. Uanset hvor du er.
  • Hi-fi, allerbedste kvalitet. Uanset hvor du er.
  • Hi-fi, allerbedste kvalitet. Uanset hvor du er.
  • Hi-fi, allerbedste kvalitet. Uanset hvor du er.
  • Hi-fi, allerbedste kvalitet. Uanset hvor du er.
  • Hi-fi, allerbedste kvalitet. Uanset hvor du er.
  • Hi-fi, allerbedste kvalitet. Uanset hvor du er.
  • Hi-fi, allerbedste kvalitet. Uanset hvor du er.
  • Hi-fi, allerbedste kvalitet. Uanset hvor du er.
  • Hi-fi, allerbedste kvalitet. Uanset hvor du er.
  • Hi-fi, allerbedste kvalitet. Uanset hvor du er.
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  • Hi-fi, allerbedste kvalitet. Uanset hvor du er.
  • Hi-fi, allerbedste kvalitet. Uanset hvor du er.
  • Hi-fi, allerbedste kvalitet. Uanset hvor du er.
  • Hi-fi, allerbedste kvalitet. Uanset hvor du er.
  • Hi-fi, allerbedste kvalitet. Uanset hvor du er.
  • Hi-fi, allerbedste kvalitet. Uanset hvor du er.
  • Hi-fi, allerbedste kvalitet. Uanset hvor du er.
  • Hi-fi, allerbedste kvalitet. Uanset hvor du er.
  • Hi-fi, allerbedste kvalitet. Uanset hvor du er.
  • Hi-fi, allerbedste kvalitet. Uanset hvor du er.

Udgået

Philips FidelioHovedtelefoner med hovedbøjle

M1/00

3.2
| (56) Anmeldelser
Hi-fi, allerbedste kvalitet. Uanset hvor du er.
Philips Fidelio M1 kombinerer det allerbedste inden for lyd og komfort for at give dig en autentisk musikoplevelse på farten. Udformet af eksperter med tanke på suveræn støjisolering i et let og samtidig robust design, så du kan nyde lyd i ægte high definition, uanset hvor du er.
Se alle fordele

Hi-fi, allerbedste kvalitet. Uanset hvor du er.

  • Fidelio

  • Sort

Mikrofon på ledningen med svarknap og etui medfølger

Mikrofon på ledningen med svarknap og etui medfølger

Mikrofon på ledningen med svarknap og etui medfølger

Iltfrit, tekstilbeklædt kabel, der sikrer signal af høj kvalitet

Iltfrit, tekstilbeklædt kabel, der sikrer signal af høj kvalitet

Førsteklasses materialer, herunder aluminium og fine lædertyper

Førsteklasses materialer, herunder aluminium og fine lædertyper

Førsteklasses materialer, herunder aluminium og fine lædertyper

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.2

ud af 5

56

Anmeldelser

08/07/2012

Danmark

Danmark

Perfekt design og lyd!

Har lige købt dette headset og elsker det!! det er perfekt på alle måder både design og lymæssigt :) De kan godt blive lidt ukomfortable med tiden, men det kan næsten ikke undgås med et on-ear produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for M1 on ear headband headphones

Denne anmeldelse blev foretaget for M1 on ear headband headphones

24/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Big performance at low cost

What a joy these little headphones are. Received as a gift they perform fantastically. Light comfortable great quality and stylish as well. Don't pay a fortune for so called trendy and cool brands Return to this long established reliable brand....you will not be disappointed

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for M1 on ear headband headphones

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for M1 on ear headband headphones

24/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Big performance at low cost

What a joy these little headphones are. Received as a gift they perform fantastically. Light comfortable great quality and stylish as well. Don't pay a fortune for so called trendy and cool brands Return to this long established reliable brand....you will not be disappointed

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for M1 on ear headband headphones

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for M1 on ear headband headphones

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  • Tidlig adgang til udsalg.
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