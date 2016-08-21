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Udgået

FidelioTrådløse Bluetooth®-hovedtelefoner

M2BTBK/00

3

| (31) Anmeldelser

Hi-Fi, trådløs nydelse. Uanset hvor du er!

Fidelio M2BT serverer high definition-lyd og problemfri Bluetooth®-tilslutning for fødderne af dig til brug i hjemmet eller på farten. NFC-teknologi sikrer direkte trådløs parring, og intuitive betjeningsfunktioner lader dig nemt skifte mellem musik og opkald.

Se alle fordele

Hi-Fi, trådløs nydelse. Uanset hvor du er!

  • Lyd i høj opløsning

  • On-ear

  • Luksusørepuder med viskoelastisk skum

  • NFC

Luksusørepuder med viskoelastisk skum for at få en ergonomisk pasform

Luksusørepuder med viskoelastisk skum for at få en ergonomisk pasform

Materialerne brugt til Fidelio M2BT er omhyggeligt udvalgt for at sikre langvarig komfort og forbedret lydkvalitet. Skumpuder med hukommelse og med åndbare materialer sprede trykket og ophobningen af varme, så Fidelio M1-hovedtelefonerne føles og lyder enestående.

Dobbelt indbygget mikrofon fjerner støj fra omgivelserne for at opnå bedre opkaldskvalitet

M2BT-hovedtelefonerne er udstyret med to mikrofoner – én til stemmer og en anden, som måler støj fra omgivelserne, og som automatisk justerer lyden for at sikre optimal opkaldskvalitet.

Akustisk forseglet, så de holder lyddetaljerne inde og støjen ude

Akustisk forseglet, så de holder lyddetaljerne inde og støjen ude

Fidelio-hovedtelefonerne har en akustisk forsegling med en specielt designet båndlås, der er indbygget i det interne kammer, og som forhindrer unødigt lydudslip og bevarer lyddetaljerne. Du får ikke kun en fremragende basudvidelse, men også overvældende musiknydelse af hver eneste fine musikdetalje, uden forstyrrelser fra det omgivende miljø.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.0

ud af 5

31

Anmeldelser

21/08/2016

Sverige

Sverige

#TheOne

Grymt bra och sköna. aptx bluetooth gör det så enkelt.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Fidelio M2BTBK Trådlösa Bluetooth®-hörlurar

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Fidelio M2BTBK Trådlösa Bluetooth®-hörlurar

08/01/2016

Sverige

Sverige

Den bästa allround luren

Efter en hel del letande fann jag denna. jag har haft flera lurar men denna är no bling bling , cool och spelar otroligt bra och sitter skönt, navigeringen är okej.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Fidelio M2BTBK Trådlösa Bluetooth®-hörlurar

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Fidelio M2BTBK Trådlösa Bluetooth®-hörlurar

12/03/2016

United Kingdom

United Kingdom

It sounds great

Need more comfort on ears Grips should be improved with respect to the size of face

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Fidelio M2BTBK Wireless Bluetooth® headphones

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Fidelio M2BTBK Wireless Bluetooth® headphones

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