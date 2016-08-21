Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Gratis fragt fra 300 DKK
30 dages fortrydelsesret
Udgået
M2BTBK/00
Hi-Fi, trådløs nydelse. Uanset hvor du er!
Fidelio M2BT serverer high definition-lyd og problemfri Bluetooth®-tilslutning for fødderne af dig til brug i hjemmet eller på farten. NFC-teknologi sikrer direkte trådløs parring, og intuitive betjeningsfunktioner lader dig nemt skifte mellem musik og opkald.
Lyd i høj opløsning
On-ear
Luksusørepuder med viskoelastisk skum
NFC
Materialerne brugt til Fidelio M2BT er omhyggeligt udvalgt for at sikre langvarig komfort og forbedret lydkvalitet. Skumpuder med hukommelse og med åndbare materialer sprede trykket og ophobningen af varme, så Fidelio M1-hovedtelefonerne føles og lyder enestående.
M2BT-hovedtelefonerne er udstyret med to mikrofoner – én til stemmer og en anden, som måler støj fra omgivelserne, og som automatisk justerer lyden for at sikre optimal opkaldskvalitet.
Fidelio-hovedtelefonerne har en akustisk forsegling med en specielt designet båndlås, der er indbygget i det interne kammer, og som forhindrer unødigt lydudslip og bevarer lyddetaljerne. Du får ikke kun en fremragende basudvidelse, men også overvældende musiknydelse af hver eneste fine musikdetalje, uden forstyrrelser fra det omgivende miljø.
3.0
ud af 5
31
Anmeldelser
Skrynklan
21/08/2016
Sverige
#TheOne
Grymt bra och sköna. aptx bluetooth gör det så enkelt.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Fidelio M2BTBK Trådlösa Bluetooth®-hörlurar
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Fidelio M2BTBK Trådlösa Bluetooth®-hörlurar
HalfLeader
08/01/2016
Sverige
Den bästa allround luren
Efter en hel del letande fann jag denna. jag har haft flera lurar men denna är no bling bling , cool och spelar otroligt bra och sitter skönt, navigeringen är okej.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Fidelio M2BTBK Trådlösa Bluetooth®-hörlurar
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Fidelio M2BTBK Trådlösa Bluetooth®-hörlurar
Hiren
12/03/2016
United Kingdom
It sounds great
Need more comfort on ears Grips should be improved with respect to the size of face
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Fidelio M2BTBK Wireless Bluetooth® headphones
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for Fidelio M2BTBK Wireless Bluetooth® headphones