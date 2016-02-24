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Udgået

FidelioHovedtelefoner med Lightning-stik

M2L/00

3.7

| (3) Anmeldelser

Lyd i høj opløsning

M2L-hovedtelefoner sender Fidelios velkendte lyd i høj opløsning direkte videre til din iOS-enhed uden forvrængning eller overhøring, takket være et Lightning-stik og en indbygget digital-til-analog-konverter. Nyd krystalklar og detaljeret lyd overalt på elegant vis.

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Lyd i høj opløsning

  • 40 mm enheder/lukket bagside

  • On-ear

  • Luksusørepuder med viskoelastisk skum

  • Flad sammenfoldning

Optimerede 40 mm neodymdrivere, der giver ren, autentisk lyd

Optimerede 40 mm neodymdrivere, der giver ren, autentisk lyd

Hver højttalerdriver er omhyggeligt håndplukket, indstillet og testet, før de sættes sammen for at sikre den mest afbalancerede naturlige lyd. 40 mm-driverne udnytter kraftfulde neodym-magneter for at levere ægte high definition-lyd i et stort dynamisk område, og de gengiver selv de mindste detaljer.

Optimeret Lightning™-stik til iOS-enheder

Optimeret Lightning™-stik til iOS-enheder

Philips Fidelio M2L er udstyret med et Lightning™-stik, der leverer et rent digitalt signal direkte til hovedtelefonerne. Ved at holde signalet digitalt reduceres krydstaleinterferens, og stereoadskillelsen forbedres.

Integreret DAC og forstærker for musik med høj opløsning hvor som helst

Integreret DAC og forstærker for musik med høj opløsning hvor som helst

Digital-til-analog-konverteren (DAC), der er integreret i Philips Fidelio M2L, giver dig bevægelsesfrihed, så du kan nyde din musik i høj opløsning når som helst, hvor som helst. Ingen problemer med at slæbe rundt på ekstra udstyr, når du er på farten.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.7

ud af 5

3

Anmeldelser

3
1

24/02/2016

United Kingdom

United Kingdom

Bekræftet køber

Quality

Great depth of sound and timing. Highly recommended.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Fidelio M2L Headphones with lightning connector

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Fidelio M2L Headphones with lightning connector

07/05/2015

United Kingdom

United Kingdom

Does digital very well

I've been living with these headphones for a week and moved to using them a lot as a result of their excellent sound quality. The M2Ls are incredibly well made, reflecting their premium price. The bass goes deep but is well controlled, so does not dominate like some other brands. Mid and treble balance is spot on, working well with more complex recordings. Comfort is improving, as the headband has relaxed a little with use. Although my ears do get warm with prolonged listening. The cable could do with some refinement in future, as the rubberised coating is quite stiff and retains any kinks. Overall I'm extremely pleased with my new headphones, given they were a 'blind' purchase, so would recommend anyone interested in exceptional sound on the move to give them a try.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Fidelio M2L Headphones with lightning connector

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for Fidelio M2L Headphones with lightning connector

12/11/2015

Sverige

Sverige

Bra ljud, men inte överallt...

Köpte dessa bums då mina tidigare hörlurar (oavsett prisklass och fabrikat) har haft ett burkigt ljud med väldigt ojämn ljudåtergivning som inte ens gått att ändra via equalizer. Tog en promenad med förhoppningen att få njuta av rent och dynamiskt ljud på kvällsrundan. Tyvärr är dessa lurar absolut inte avsedda för att användas när man går eller knappt rör sig! Varje steg fortplantas upp i lurarna och låter som pukslag. Försökte justera bågens tryck mot huvudet, men då trillade lurarna av. Dessutom är sladden väldigt styv så även skrapljus från den hörs extra tydligt. Nej, hemma i soffan är de väldigt bra, men ute i det fria och i rörelse är de ingen höjdare.

Denne anmeldelse blev foretaget for Fidelio M2L Hörlurar med Lightning-kontakt

Denne anmeldelse blev foretaget for Fidelio M2L Hörlurar med Lightning-kontakt

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