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Udgået
MC235B/12
Unik stil - fantastisk lyd - kan hænges på væggen
Smart og progressiv - unik nyskabelse og stil tiltrækker dig. Og det samme vil dette frække MC235B-system med dynamisk lyd fra et slankt design, som også kan hænges på væggen.
CD-afspilning
kan monteres på væg
Philips er kendt for at lave produkter, der er kompatible med mange af de diske, der findes på markedet. Dette lydsystem lader dig få glæde af din musik fra CD, CD-R og CD-RW. CD-RW (CD-Rewritable kompatibel) betyder, at dit lydsystem kan afspille både CD-R (CD-Recordable) og CD-RW (CD-Rewritable). Der kan optages på CD-R-diske en gang, og de kan afspilles på alle typer CD-afspillere. Der kan optages og skrives på CD-RW-diske flere gange, og de kun kan afspilles på kompatible CD-afspillere.
Digital lydkontrol tilbyder dig en fabriksindstillet kontrol, hvor du kan vælge mellem indstillingerne Jazz, Rock, Pop eller Classic for at optimere frekvensområdet for forskellige musikgenrer. Hver indstilling anvender grafisk equalizer-teknologi til automatisk at justere klangbalancen og fremhæve de vigtigste frekvenser i den valgte musikgenre. Digital lydkontrol giver dig mulighed for at få mest muligt ud af musikken ved at justere klangbalancen, så den passer til den musik, du spiller.
Dynamisk basforstærkning maksimerer din musikoplevelse ved at fremhæve basindholdet i musikken ved alle lydstyrkeindstillinger - fra lav til høj – med et tryk på en knap! De laveste basfrekvenser går sædvanligvis tabt, når lydstyrken dæmpes. For at modvirke dette kan dynamisk basforstærkning forstærke basniveauerne, så du kan nyde en ensartet lyd, selv når du skruer ned for styrken.
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3.8
ud af 5
6
Anmeldelser
07/01/2011
Danmark
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for MC235B Micro Hi-Fi System
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for MC235B Micro Hi-Fi System
Fhdzasaa
25/12/2024
United Kingdom
Great
Good cd player for a teen and has great sound system
Fordele
Sleek
Ulemper
Blue light
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for MC235B Sleek micro sound system
Dato for brug 2024-11-25
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for MC235B Sleek micro sound system
Dato for brug 2024-11-25
JH54
25/07/2012
United Kingdom
Compact and User-friendly, great sound
A compact and easy to use system with excellent sound. Let down somewhat, by weak remote control and total failure of baclight LED's which cannot economically be repaired out of the short warranty period.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for MC235B Sleek micro sound system
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for MC235B Sleek micro sound system