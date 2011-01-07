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Udgået

Micro Hi-Fi System

MC235B/12

3.8

| (6) Anmeldelser

Unik stil - fantastisk lyd - kan hænges på væggen

Smart og progressiv - unik nyskabelse og stil tiltrækker dig. Og det samme vil dette frække MC235B-system med dynamisk lyd fra et slankt design, som også kan hænges på væggen.

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Unik stil - fantastisk lyd - kan hænges på væggen

  • CD-afspilning

  • kan monteres på væg

Afspil CD, CD-R og CD-RW-diske

Philips er kendt for at lave produkter, der er kompatible med mange af de diske, der findes på markedet. Dette lydsystem lader dig få glæde af din musik fra CD, CD-R og CD-RW. CD-RW (CD-Rewritable kompatibel) betyder, at dit lydsystem kan afspille både CD-R (CD-Recordable) og CD-RW (CD-Rewritable). Der kan optages på CD-R-diske en gang, og de kan afspilles på alle typer CD-afspillere. Der kan optages og skrives på CD-RW-diske flere gange, og de kun kan afspilles på kompatible CD-afspillere.

Digital lydkontrol til optimerede musikstilindstillinger.

Digital lydkontrol til optimerede musikstilindstillinger.

Digital lydkontrol tilbyder dig en fabriksindstillet kontrol, hvor du kan vælge mellem indstillingerne Jazz, Rock, Pop eller Classic for at optimere frekvensområdet for forskellige musikgenrer. Hver indstilling anvender grafisk equalizer-teknologi til automatisk at justere klangbalancen og fremhæve de vigtigste frekvenser i den valgte musikgenre. Digital lydkontrol giver dig mulighed for at få mest muligt ud af musikken ved at justere klangbalancen, så den passer til den musik, du spiller.

Dynamisk basforstærkning giver dyb og dramatisk lyd

Dynamisk basforstærkning giver dyb og dramatisk lyd

Dynamisk basforstærkning maksimerer din musikoplevelse ved at fremhæve basindholdet i musikken ved alle lydstyrkeindstillinger - fra lav til høj – med et tryk på en knap! De laveste basfrekvenser går sædvanligvis tabt, når lydstyrken dæmpes. For at modvirke dette kan dynamisk basforstærkning forstærke basniveauerne, så du kan nyde en ensartet lyd, selv når du skruer ned for styrken.

Tekniske specifikationer

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Anmeldelser

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3.8

ud af 5

6

Anmeldelser

3
1

07/01/2011

Danmark

Danmark

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for MC235B Micro Hi-Fi System

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for MC235B Micro Hi-Fi System

25/12/2024

United Kingdom

United Kingdom

Great

Good cd player for a teen and has great sound system

Fordele

Sleek

Ulemper

Blue light

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for MC235B Sleek micro sound system

Dato for brug 2024-11-25

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for MC235B Sleek micro sound system

Dato for brug 2024-11-25

25/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Compact and User-friendly, great sound

A compact and easy to use system with excellent sound. Let down somewhat, by weak remote control and total failure of baclight LED's which cannot economically be repaired out of the short warranty period.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for MC235B Sleek micro sound system

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for MC235B Sleek micro sound system

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