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Udgået
MCD388/12
Trådløs subwoofer
kan monteres på væg
Philips-afspilleren er kompatibel med de fleste DVD- og CD-diske på markedet. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) og Picture CD - alle kan afspilles på afspilleren. SVCD står for "Super VideoCD". Kvaliteten af SVCD er meget bedre end VCD. Især billedet er skarpere end VCD pga. højere opløsning. Med DivX®-understøttelse kan du opleve DivX®-kodede videoer. DivX-medieformater er en MPEG4-baseret videokomprimeringsteknologi, der gør det muligt at gemme store filer som film, trailere og musik på medier som CD-R/RW og brændbare DVD-diske.
Den digitale, trådløse subwoofer er optimeret til at gengive basfrekvenser. Resultatet er en kraftfuld gengivelse af den dybe bas med minimal forvrængning.
Digital lydkontrol tilbyder dig en fabriksindstillet kontrol, hvor du kan vælge mellem indstillingerne Jazz, Rock, Pop eller Classic for at optimere frekvensområdet for forskellige musikgenrer. Hver indstilling anvender grafisk equalizer-teknologi til automatisk at justere klangbalancen og fremhæve de vigtigste frekvenser i den valgte musikgenre. Digital lydkontrol giver dig mulighed for at få mest muligt ud af musikken ved at justere klangbalancen, så den passer til den musik, du spiller.
3.7
ud af 5
14
Anmeldelser
stoneboy
17/03/2017
Danmark
Virkelig god lyd til 5 stjerner
Et virkelig godt musikanlæg med en god og kraftfuld lyd lige til 5 stjerner.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for MCD388 Elegant DVD-mikrosystem
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for MCD388 Elegant DVD-mikrosystem
Lalle
04/05/2018
Sverige
DVD-mikrosystem MCD388
Det här microsystemet har bra ljud och den är lättplacerad och är lättanvänd.
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for MCD388 Tunt DVD-mikrosystem
Ja, jeg vil anbefale dette produkt.
Denne anmeldelse blev foretaget for MCD388 Tunt DVD-mikrosystem
Pallino66
04/09/2016
Italia
Problema espulsione cd audio
Salve volevo segnalare un problema al mio philips mcd 388 e più precisamente premendo il tasto eject il cd appena ascoltato correttamente non esce dal vassoio. Perché?
Denne anmeldelse blev foretaget for MCD388 Elegante sistema micro DVD
Denne anmeldelse blev foretaget for MCD388 Elegante sistema micro DVD