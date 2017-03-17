ProdukterSupport

Betal senere med Klarna

Registrer dig og få 75kr. rabat

Gratis fragt fra 300 DKK

30 dages fortrydelsesret

Alle serier

  • Besat af lyd
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Besat af lyd
  • Besat af lyd
  • Besat af lyd
  • Besat af lyd
  • Besat af lyd
  • Besat af lyd
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Besat af lyd
  • Besat af lyd
  • Besat af lyd
  • Besat af lyd
  • Besat af lyd

Udgået

Elegant DVD-mikrosystem

MCD388/12

3.7
| (14) Anmeldelser
Besat af lyd
Oplev lyd og video som aldrig før med det slanke DVD-mikrosystem fra Philips, der kan monteres på væggen. Afspil fra flere kilder. Fuld High-Definition Multimedia Interface (HDMI) giver skarpere billeder.
Se alle fordele

Lyd der passer til dit hjem

Besat af lyd

  • Trådløs subwoofer

  • kan monteres på væg

Afspil DVD, DivX®, (S)VCD, MP3 CD, WMA-CD, CD(RW) og Picture CD

Afspil DVD, DivX®, (S)VCD, MP3 CD, WMA-CD, CD(RW) og Picture CD

Philips-afspilleren er kompatibel med de fleste DVD- og CD-diske på markedet. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) og Picture CD - alle kan afspilles på afspilleren. SVCD står for "Super VideoCD". Kvaliteten af SVCD er meget bedre end VCD. Især billedet er skarpere end VCD pga. højere opløsning. Med DivX®-understøttelse kan du opleve DivX®-kodede videoer. DivX-medieformater er en MPEG4-baseret videokomprimeringsteknologi, der gør det muligt at gemme store filer som film, trailere og musik på medier som CD-R/RW og brændbare DVD-diske.

Digital trådløs subwoofer giver kraftfuld bas

Digital trådløs subwoofer giver kraftfuld bas

Den digitale, trådløse subwoofer er optimeret til at gengive basfrekvenser. Resultatet er en kraftfuld gengivelse af den dybe bas med minimal forvrængning.

Digital lydkontrol til optimerede musikstilindstillinger.

Digital lydkontrol til optimerede musikstilindstillinger.

Digital lydkontrol tilbyder dig en fabriksindstillet kontrol, hvor du kan vælge mellem indstillingerne Jazz, Rock, Pop eller Classic for at optimere frekvensområdet for forskellige musikgenrer. Hver indstilling anvender grafisk equalizer-teknologi til automatisk at justere klangbalancen og fremhæve de vigtigste frekvenser i den valgte musikgenre. Digital lydkontrol giver dig mulighed for at få mest muligt ud af musikken ved at justere klangbalancen, så den passer til den musik, du spiller.

Tekniske specifikationer

Få support til dette produkt

Find ofte stillede spørgsmål, brugervejledninger, sikkerhedsoplysninger og tip

Anmeldelser

Disse anmeldelser administreres af Bazaarvoice og er i overensstemmelse med Bazaarvoice Authenticity-politikken, som understøttes af teknologi til bekæmpelse af svindel samt menneskelig analyse. Du kan finde flere oplysninger på
Kundernes meninger i form af produkt- og stjernevurderinger er nyttige for alle kunder. De giver dig mulighed for at få mere at vide om produktet og hjælper dig med at træffe en købsbeslutning. Alle kunder, der har købt et produkt online eller i en butik, kan indsende en anmeldelse

3.7

ud af 5

14

Anmeldelser

1

17/03/2017

Danmark

Danmark

Virkelig god lyd til 5 stjerner

Et virkelig godt musikanlæg med en god og kraftfuld lyd lige til 5 stjerner.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for MCD388 Elegant DVD-mikrosystem

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for MCD388 Elegant DVD-mikrosystem

04/05/2018

Sverige

Sverige

DVD-mikrosystem MCD388

Det här microsystemet har bra ljud och den är lättplacerad och är lättanvänd.

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for MCD388 Tunt DVD-mikrosystem

Ja, jeg vil anbefale dette produkt.

Denne anmeldelse blev foretaget for MCD388 Tunt DVD-mikrosystem

04/09/2016

Italia

Italia

Problema espulsione cd audio

Salve volevo segnalare un problema al mio philips mcd 388 e più precisamente premendo il tasto eject il cd appena ascoltato correttamente non esce dal vassoio. Perché?

Denne anmeldelse blev foretaget for MCD388 Elegante sistema micro DVD

Denne anmeldelse blev foretaget for MCD388 Elegante sistema micro DVD

Tilmeld dig Philips' nyhedsbrev for at få eksklusive tilbud

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.

Jeg vil gerne modtage markedsføringskommunikation – baseret på mine præferencer og min adfærd – om Philips produkter, tjenester, events og kampagner. Jeg kan nemt afmelde mig når som helst!

  • Registrer dig og få 75kr. rabat
  • Tidlig adgang til udsalg.
  • Tips om sund livsstil.
  • Eksperttips og inspiration.