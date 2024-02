Progressiv scanning-komponent-video til optimeret billedkvalitet

Progressiv scanning fordobler billedets lodrette opløsning, så det bliver mærkbart skarpere. I stedet for at sende et felt med ulige linjer til skærmen først, efterfulgt af et felt med lige linjer, optegnes begge felter samtidig. Der skabes straks et helt billede ved brug af den maksimale opløsning. Ved denne hastighed opfatter det menneskelige øje et skarpere billede uden linjestruktur.